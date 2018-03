Luna Plina in Fecioara – Sansa extraordinara pentru mai multe zodii! Cine sunt marii avantajati

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In noaptea de 1 spre 2 martie are loc Luna Plina in Fecioara, primul eveniment astrologic important al acestei primaveri. Luna Plina de la inceputul lui martie va avea loc in zodia Fecioara si ne va ajuta sa facem alegeri importante, sa ne punem in practica ideile, dar si sa dam sanatatii atentia cuvenita, spune astrologul Oana Hanganu. Iata cum este influentata zodia ta de acest eveniment: Luna Plina care va avea loc in zodia Fecioara, va influenta si casa Sanatatii din astrograma Berbecilor. Acestia isi pot rezolva, acum, eventuale probleme de sanatate sau aleg un stil de viata mai echilibrat. Luna Plina de la inceput de martie ii va ajuta mult pe nativii Taur care doresc sa isi puna in valoare creativitatea prin proiecte ...