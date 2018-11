Lunetistii ii vor vana pe infractori in Brazilia

Romania preia, din 1 noiembrie, presedintia Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunarii (SUERD), pozitie in cadrul careia va propune alocarea de resurse financiare suplimentare pentru dezvoltarea potentialului pe care il are aceasta regiune.

Oana Roman nu s-a putut abține și a avut o reacție dură la adresa Iuliei Albu, după ce aceasta a vorbit despre ea pe blogul său. Oana s-a simțit deranjată de comentariile fashion editorului și a postat un mesaj, în care o desființează și mărturisește că nu este interesată de persoana ei, drept pentru care […]

Oamenii sunt disperați din cauza pestei porcine! În mai multe localiți, gospodarii sunt furioși că rămân fără animale, chiar în apropierea sărbătorilor de iarnă. Oamenii s-au revoltat, alții le-au sacrificat până să ajungă inspectorii. La nivel național, au fost confirmate peste 1.000 de focare de pestă, iar până acum au fost sacrificați peste 350.000 de […]