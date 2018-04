Lungmetraje despre coruptia in Balcani si supravietuirea in Berlinul nazist, in competitia Cinepolitica 2018

Lungmetraje despre corupţia în Balcani şi supravieţuirea în Berlinul nazist au fost selectate în competiţia festivalului Cinepolitica 2018, care va avea loc în perioada 18 - 22 aprilie, la Cinema Elvire Popescu şi Institutul Balassi din Bucureşti, potrivit NEWS.RO.

Competiţia celei de-a şaptea ediţii a Festivalului Internaţional de Film Cinepolitica reuneşte cele mai noi şi premiate filme cu temă politică, de la propunerea Bulgariei pentru o nominalizare la Oscar până la Marele Premiu al Juriului pentru documentar la Sundance.

„Gloria/ Glory” (Bulgaria), de Kristina Grozeva şi Petar Valchanov, premiat la festivaluri ca Locarno şi TIFF, este o parabolă socială ce explorează corupţia, diferenţele de clasă şi prăpastia dintre zonele urbane şi cele rurale din Bulgaria contemporană.

Este inspirat dintr-un caz real prezentat de presa bulgară şi a fost propunerea Bulgariei pentru o nominalizare la categoria „cel mai bun film într-o limbă străină” a premiilor Oscar 2018.

Câştigător al Marelui Premiu al Juriului la Sundance, „Of Fathers and Sons”, documentarul regizorului sirian de origine kurdă Talal Derki, prezintă intimitatea unei familii de fundamentalişti islamici. Văzut de The Hollywod Reporter drept „o privire intimă asupra răspândirii jihadismului radical” şi lipsit de apariţii feminine, „Of Fathers and Sons” urmăreşte drama copiilor ale căror poveşti de noapte bună sunt cele cu martiri ai războiului contra forţelor lui Assad.

Tot din selecţia Sundance 2018 vine şi „The Oslo Diaries”, documentar regizat de Mor Loushy şi Daniel Sivan, care prezintă culisele acordului de pace dintre Israel şi Palestina, semnat în 1992, în secret, la Oslo. Filmul, deja achiziţionat de HBO, abundă în înregistrări de arhivă, imagini care nu au mai fost difuzate, reconstituiri şi interviuri cu oameni cheie ai acelor vremuri, cum ar fi preşedintele Shimon Peres.

„The Invisibles”, docu-drama germană regizată de Claus Raefle şi filmată de Joerg Widmer, care a semnat imaginea şi pentru „Pina” şi „Tree of Life”, spune povestea a patru tineri evrei care au supravieţuit în Berlinul nazist folosind identităţi false. Dramatizarea poveştile celor patru subiecţi face din „The Invisbles” un hibrid de documentar şi dramă elaborată.

Organizat de Asociaţia Cultură şi Imagine, Festivalul Internaţional de Film Cinepolitica este patronat de Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale” (UNATC) şi de Universitatea Naţională de Arte (UNArte). Evenimentul este finanţat de Centrul Naţional al Cinematografiei (CNC).