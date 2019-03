Lungmetrajul 'Captain Marvel' s-a clasat pe primul loc in box office-ul nord-american de weekend

Lungmetrajul „Captain Marvel”, cu Brie Larson în rol principal, s-a clasat pe primul loc în box office-ul nord-american de weekend şi a înregistrat cel mai bun debut la nivel global pentru un film cu o protagonistă, scrie news.ro.

Filmul a generat, în primul weekend, la nivel nord-american, încasări de 153 de milioane de dolari, iar la nivel internaţional, de 302 milioane de dolari, potrivit boxofficemojo.com.

Astfel, cu un total de 455 de milioane de dolari, el a întrecut „Beauty and the Beast”, care a generat în primul weekend 357 de milioane de dolari. La nivel nord-american, în weekendul de debut, „Beauty and the Beast” a generat încasări de 174,7 milioane de dolari.

„Captain Marvel” a depăşit şi încasările generate de „Wonder Woman” la nivel nord-american, de 103 milioane de dolari, în primul weekend.

Pelicula cu supereroi, regizată de Anna Boden şi Ryan Fleck, a înregistrat şi al doilea cel mai bun weekend de debut pentru o adaptare după benzi desenate, după „Avengers: Infinity War” (670 de milioane de dolari).

După două săptămâni petrecute pe primul loc în box office-ul nord-american, animaţia „How to Train Your Dragon: The Hidden World”, pentru care şi-au împrumutat vocile Cate Blanchett, Gerard Butler şi Kit Harington, între alţii, s-a clasat pe locul al doilea. În al treilea weekend de la premieră, filmul a generat încasări de 14,6 milioane de dolari.

Comedia „A Madea Family Funeral”, scrisă şi regizată de Tyler Perry, care interpretează şi rolul principal, a coborât un loc, până pe trei, după al doilea weekend de la premieră, când a generat încasări de 12 milioane de dolari.

Lungmetrajul de animaţie „The LEGO Movie 2: The Second Part” s-a menţinut pe locul al patrulea. Filmul a generat, în al cincilea weekend de la premieră, încasări de 3,8 milioane de dolari.

Filmul SF „Alita: Battle Angel”, regizat de Robert Rodriguez, scris de James Cameron şi de Laeta Kalogridis, a coborât două locuri, până pe cinci, după ce, în al patrulea weekend de la lansare, a generat încasări de 3,2 milioane de dolari.

„Green Book”, cu Viggo Mortensen şi Mahershala Ali, desemnat „cel mai bun film” la gala premiilor Oscar de anul acesta, s-a menţinut pe poziţia a şasea în top. În al 17-lea weekend de la lansare, filmul a generat încasări de 2,48 milioane de dolari. În total, la nivel global, lungmetrajul lui Peter Farrelly a generat încasări de 242,2 milioane de dolari.

Comedia „Isn't It Romantic”, de Todd Strauss-Schulson, cu Rebel Wilson în rol principal, s-a menţinut pe locul al şaptelea în clasament, după ce, în al patrulea weekend de la premieră, a generat încasări de 2,41 milioane de dolari.

Drama biografică „Fighting with My Family”, cu Dwayne Johnson şi Vince Vaughn în distribuţie, a coborât trei locuri, până pe opt, după ce a generat încasări de 2,18 milioane de dolari în al patrulea weekend de la premieră.

Drama cu accente horror „Greta”, regizată de Neil Jordan, cu Chloe Moretz, Maika Monroe şi Isabelle Huppert în distribuţie, s-a clasat pe nouă, în coborâre un loc, după al doilea weekend de la premieră, când a generat încasări de 2.16 milioane de dolari.

Pe locul al zecelea s-a clasat, în urcare cinci locuri, documentarul „Apollo 11”, realizat de CNN Films, care a generat încasări de 1,3 milioane de dolari în al doilea weekend de la premieră.