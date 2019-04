Lungmetrajul 'Dumbo' a inregistrat un debut sub asteptari in box office-ul nord-american de weekend

Lungmetrajul „Dumbo” al lui Tim Burton a înregistrat un debut sub aşteptări în box office-ul nord-american de weekend, cu încasări de 45 de milioane de dolari, scrie news.ro.

Adaptarea făcută de Tim Burton pentru Disney îi are în distribuţie pe Colin Farrell, Michael Keaton, Eva Green şi Danny DeVito. Producătorii se aşteptau la un start de cel puţin 50 de milioane de dolari, însă povestea veche de 80 de ani nu a fost sprijinită nici de recenziile primite, în cea mai mare parte, nefavorabile.

Un pui de elefant, ale cărui urechi supradimensionate îl ajută să zboare, ajută o companie de circ să supravieţuiască, însă atunci când circul plănuieşte un nou proiect, Dumbo şi prietenii lui descoperă secrete întunecate.

Danny DeVito joacă rolul proprietarului circului, iar Colin Farrell este îngrijitorul lui Dumbo. Eva Green interpretează rolul unei acrobate, în timp ce Michael Keaton este un antreprenor.

Potrivit boxofficemojo.com, la nivel global, filmul a generat încasări de 116 milioane de dolari.

Thrillerul „Us”, al doilea lungmetraj scris şi regizat de Jordan Peele, a coborât un loc în top, după ce în al doilea weekend de la premieră a generat încasări de 33,6 milioane de dolari.

Pe locul al treilea în clasamentul nord-american, în coborâre o poziţie, s-a clasat „Captain Marvel”, cu Brie Larson în rol principal, care a generat, în al patrulea weekend de la premieră, încasări de 20,5 milioane de dolari.

Filmul de dragoste „Five Feet Apart” s-a menţinut pe locul al patrulea, după ce, în al treilea weekend de la premieră, a generat încasări de 6,2 milioane de dolari.

Drama „Unplanned”, scrisă şi regizată de Chuck Konzelman şi Cary Solomon, a debutat pe locul al cincilea în box office-ul nord-american, cu încasări de 6,1 milioane de dolari.

Animaţia „Wonder Park”, pentru care şi-au împrumutat vocile Mila Kunis, John Oliver şi Matthew Broderick, a coborât trei locuri, până pe şase. În al treilea weekend de la premieră, filmul a generat încasări de 4,9 milioane de dolari.

Filmul de animaţie „How to Train Your Dragon: The Hidden World”, pentru care şi-au împrumutat vocile Cate Blanchett, Gerard Butler şi Kit Harington, între alţii, s-a clasat pe locul al şaptelea, în coborâre două poziţii. Animaţia a generat, în al şaselea weekend de la premieră, încasări de 4,2 milioane de dolari.

Drama „Hotel Mumbai” a urcat 31 de locuri în top, până pe opt, după ce - în al doilea weekend - a generat încasări de 3,1 milioane de dolari.

Regizată de Anthony Maras, „Hotel Mumbai” reconstruieşte asediul terorist din noiembrie 2008 asupra celebrului hotel Taj din Mumbai (India). Din distribuţie fac parte Armie Hammer, Dev Patel, Jason Isaacs, Angus McLaren şi Nazanin Boniadi.

Comedia „A Madea Family Funeral”, scrisă şi regizată de Tyler Perry, care interpretează şi rolul principal, a coborţât trei locuri, până pe nouă, după ce a generat încasări de 2,7 milioane de dolari în al cincilea weekend de la premieră.

„The Beach Bum”, cu Matthew McConaughey, Snoop Dogg şi Martin Lawrence în distribuţie, a debutat pe locul al zecelea în clasament. Comedia regizată de Harmony Korine, în care McConaughey joacă rolul Moondog, care trăieşte după propriile reguli, a generat încasări de 1,8 milioane de dolari.