Lungmetrajul "Lemonade", de Ioana Uricaru, prezentat luni in competitia Festivalului de Film de la Sarajevo

"Lemonade", în regia Ioanei Uricaru, primul film românesc turnat în America de Nord, şi care va rula din 26 octombrie în cinematografe, este prezentat luni în competiţie la Festivalul de la Sarajevo, scrie News.ro.

Regizoarea Ioana Uricaru şi actriţele Mălina Manovici ("Bacalaureat", de Cristian Mungiu) şi Ruxandra Maniu participă la proiecţia de gală. În România, "Lemonade" va fi distribuit de Voodoo Films.

Ioana Uricaru despre participarea la Sarajevo: "Lemonade şi-a găsit coproducătorii germani la Sarajevo, la Cinelink, şi acum se reîntoarce să-şi întâlnească publicul. E o poveste a emigraţiei est-europene în America, înfăţişând emoţii pe care ştiu că publicul festivalului le întelege şi le împărtăşeşte în toate nuanţele lor. Pentru mine, această premieră est-europeană e poate cea mai aşteptată dintre toate, iar când veţi vedea filmul, veţi descoperi că atunci când am filmat am avut un gând foarte precis tocmai despre Sarajevo".

Festivalul de Film de la Sarajevo este al treilea festival de anvergură pentru "Lemonade", după premiera mondială la Festivalul de la Berlin în secţiunea Panorama şi participarea la prestigiosul Tribeca Film Festival, în aprilie.

De curând, lungmetrajul semnat de Ioana Uricaru a fost recompensat cu Premiul Linxul de Aur pentru cel mai bun film la FEST New Directors/ New Films Festival de la Espinho (Portugalia).

"Lemonade" se află la cea de-a 20-a selecţie în festivaluri internaţionale.

În premieră regională la Sarajevo, filmul concurează alături de alte nouă tituluri pentru trofeul "Inima oraşului Sarajevo". Ajuns la cea de-a 24-a ediţie, Festivalul prezintă anual o selecţie a celor mai importante filme din sud-estul Europei şi anul acesta se va desfăşura până pe 17 august.

Turnat în America de Nord, "Lemonade" este inspirat de un articol de presă şi spune povestea câtorva zile tensionate din viaţa Marei, o asistentă medicală care se vede nevoită să-şi confrunte propria proiecţie despre visul american cu realitatea de pe teren. După premiera de la Berlin, thrillerul a atras distribuitori din toată lumea, fiind achiziţionat spre distribuţie în China, Grecia, Iugoslavia, Israel, Franţa, Canada şi Germania.

Ioana Uricaru a absolvit cursurile Academiei de Teatru şi Film din Bucureşti şi are o diplomă de doctor în studii critice, la Universitatea din South California, Los Angeles. Din 2015, locuieşte în Statele Unite unde are o carieră didactică universitară.

Ioana Uricaru semnează şi scenariul peliculei filmate în Montreal (Canada), în vara anului trecut. Regizorul Cristian Mungiu este producător, prin Mobra Films, iar coproducători sunt Christoph Kukula şi Eike Goreczka pentru 42film (Germania), Yanick Létourneau pentru Peripheria Productions (Canada) şi Sean Wheelan şi Tomas Eskilsson pentru Film I Vast and Filmgate Films (Suedia).

Uricaru a coregizat lungmetrajul colectiv „Amintiri din Epoca de Aur” (Mobra Films, 2009), şi scurtmetrajul „Stopover” (produs de Mobra Films în 2010). Primul a avut premiera în secţiunea Un Certain Regard a Festivalului de la Cannes 2009, iar cel de-al doilea, în selecţia oficială a Festivalului de Film Sundance 2011. Ea a mai regizat „National Treasure” (documentar, 2007, coregizor Wang Ying), „The Sun and The Moon” (scurtmetraj, 2007), „Variations to a Portrait - Norman Manea” (2011), şi „The Witness” (scurtmetraj, 2012).