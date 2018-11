Lupta contracronometru pentru Larisa. Fetita tinerei jandarm ucise pe o trecere de pietoni din Suceava a fost transferata in Capitala, in stare grava

Accident Suceava google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Lupta acerba pentru viata fetitei din Suceava, grav ranita in accidentul rutier in care mama ei si-a pierdut viata. Copila de doi ani, aflata in coma profunda, a fost transferata de la Suceava la Bucuresti. Miercuri, micuta si mama ei au fost spulberate pe o trecere de pietoni de un sofer de 26 de ani. Femeia a fost proiectata la zeci de metri distanta si a murit. Iar copila ei a fost grav ranita si e in coma profunda. Medicii au decis sa o transporte la Spitalul Marie Curie din Bucuresti, in speranta ca va fi salvata. Vezi si: Este ireal si cu adevarat socant! Vestitul protestatar #rezist se bucura de moartea unui om - FOTO In timp ce medicii se lupta sa ii salveze viata fetitei, in multe or ...