“Lupta noastra este impotriva domniilor și stapanirilor intunericului acestui veac” (Epistole)

Trebuie să fim conștienți și să nu fugim de rădăcina formării noastre spirituale, de acolo de unde ne hrănim, căci orice mladă care se rupe de rădăcină se usucă."Mlădița ce nu aduce roadă se taie și se aruncă în foc" (Sf.Evanghelie) Pe oameni, dacă îi scoți din habitatul lui Dumnezeu devin sălbatici, noi suntem deja