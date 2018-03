Lupta pentru eșalonul doi: PSD Satu Mare, susținere pentru Gabriel Zetea și Doina Pana pentru funcțiile de vicepreședinți

Organizaţia judeţeană a PSD Satu Mare îi susţine pe preşedintele filialei Maramureş, Gabriel Zetea, şi pe deputatul de Bistriţa - Năsăud Doina Pană pentru funcţiile de vicepreşedinţi regionali, la congresul de sâmbătă al partidului, a declarat joi, pentru AGERPRES, preşedintele filialei, Aurelia Fedorca.

"Noi am avut o întâlnire cu colegii, urmare a CEx-ului care a avut loc la început de săptămână, în sensul în care fiecare regiune să propună şi să-şi dea acord organizaţia pentru a sprijini candidaţii. Pe regiunea noastră de nord vest avem un domn şi o doamnă. La colegi este domnul Gabriel Zetea de la Maramureş, la femei organizaţia judeţeană şi-ar fi dorit să merg eu, să candidez, dar n-o să-mi depun candidatura şi o s-o susţin pe doamna deputat de la Bistriţa Doina Pană. Colegii şi-ar fi dorit ca Satu Mare să aibă un candidat, dar e destul de greu, eu sunt primar de oraş (primar la Negreşti Oaş - n.r.) şi ca să-ţi asumi o astfel de funcţie este mult de lucru politic", a declarat Fedorca.PSD Satu Mare are 33 de delegaţi la congresul PSD de sâmbătă de la Bucureşti.