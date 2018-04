Luptator la Sharks Gym Constanta: Alex Filip, infrangere in gala Golder Fighter, din Bulgaria. Prima repriza o castigase clar! (galerie foto)

Din păcate, am pierdut meciul din această seară! După o primă repriză pe care am câştigat-o clar, iar adversarul începuse să aibă probleme la ambele picioare, în a doua repriză am recepţionat un croşeu în spatele urechii care a pus capăt luptei. Îi mulţumesc lui Dumnezeu că nu am nicio accidentare şi mă simt foarte bine, antrenorilor şi echipei mele, penzru că sunt alături de mine oricând, indifferent de rezultate, sponsorilor mei care mă susţin necondiţionat şi familiei mele, fără de care nu aş putrea face nimic! Îi mulţumesc domnului Alin Fălcuşan pentru ocazie şi, din «păcate» pentru unii, ne continuăm drumul şi mergem mai departe!, a fost mesajul lui Alex Filip, care are meciuri şi victorii şi în promoţia Superkombat.