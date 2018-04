Luptatorul MMA Conor McGregor a fost arestat de politisti! Ce a facut

McGregor arestat google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Luptatorul MMA Conor McGregor a fost arestat de politia din New York dupa ce a ranit un alt sportiv in timpul unor incidente cu ocazia prezentarii unei lupte, anunta presa americana. Potrivit New York Times, McGregor s-a dus singur la o sectie de politie. "Nu a fost inculpat, ancheta isi continua cursul", a declarat un purtator de cuvant al politiei. McGregor, in varsta de 29 de ani, a perturbat un eveniment la care nu a fost invitat, prezentarea unei gale organizata, sambata la New York de UFC (Ultimate Fighting Championship). Potrivit imaginilor de pe site-ul TMZ Sport, McGregor si un grup de zece persoane au intrat in culise la Barclays Center, una dintre principalele sali din New York ...