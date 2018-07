Lupul paznic la oi!: Povestea constantenilor care au fost lasati fara pensii de catre postarita. Detalii din dosar

Trimisă în judecată de procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa, o femeie în vârstă de 50 de ani, din Constanţa, a fost condamnată pentru delapidare în formă continuată şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.În actul de sesizare a instanţei, procurorii arată că inculpata, în calitate de factor poştal în cadrul unui Oficiu Poştal, din Constanţa, în luna aprilie 2015, şi-a însuşit aproximativ 400 de lei reprezentând contravaloarea unui mandat de pensie. Tot atunci, femeia şi-a însuşit suma de aproximativ 1.000 de lei reprezentând contravaloarea unui alt mandat. Tot în luna septembrie 2015, inculpata a falsificat mandatele poştale care făceau obiectul unor dosare.Oamenii legii au intrat pe fir după ce persoanele menţionate s-au prezentat la oficiului poştal şi au reclamat că nu şi-au primit drepturile aferente lunii aprilie.În faţa magistraţilor, inculpata a recunoscut comiterea faptelor.În primă instanţă, Judecătoria Constanţa a dispus schimbarea încadrării juridice din două infracţiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată în infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată. Drept urmare, inculpata a decis condamnarea femeii la pedeapsa de un an şi patru luni de închisoare, pentru comiterea infracţiunii de delapidare în formă continuată. Inculpata a mai luat şase luni de închisoare, pentru comiterea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată.Judecătoria Constanţa a contopit pedepsele stabilite şi a dispus aplicarea celei mai grele pedepse, de un an şi patru luni de închisoare, la care s-a adăugat un spor de o treime din cealaltă pedeapsă stabilită, rezultând în final pedeapsa de un an şi şase luni de închisoare. Magistraţii au dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi au stabilit un termen de supraveghere de doi ani.Pe durata termenului de supraveghere, inculpata a fost obligată să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Constanţa, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.„Impune inculpatei să execute următoarea obligaţie: să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de Serviciul de Probaţiune Constanţa sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. Pe parcursul termenului de supraveghere, inculpata va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii la Direcţia de Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei Constanţa sau la Primăria/Consiliul Local Năvodari, pe o perioadă de 80 de zile. Atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 96 C. pen., în sensul că dacă va săvârşi o nouă infracţiune în termenul de supraveghere respectiv dacă nu va respecta măsurile de supraveghere şi obligaţiile impuse, instanţa va revoca suspendarea şi va dispune executarea pedepsei“, potrivit minutei judecătoreşti.Instanţa a dispus desfiinţarea totală a mandatelor poştale emise pe numele beneficiarilor şi a constatat că prejudiciul cauzat părţii civile Compania Naţională Poşta Română SA a fost acoperit.Decizia Judecătoriei Constanţa nu este definitivă, aceasta putând fi atacată la Curtea de Apel Constanţa.Recent, într-un alt caz, Judecătoria Constanţa a decis condamnarea unei alte persoane la pedeapsa de un an şi patru luni de închisoare, cu suspendare, pentru comiterea infracţiunii de delapidare. Femeia a fost obligată la plata către partea civilă Compania Naţională Poşta Română a sumei de 37.407,16 lei, la care se adaugă dobânda legală până la data plăţii efective, cu titlu de daune materiale.Mai mult, judecătorii din Constanţa au decis, într-o altă speţă, condamnarea unui diriginte al unui oficiu poştal din Tulcea. Acesta este suspectat că şi-ar fi însuşit sume din gestiunea oficiului poştal şi ar fi introdus fictiv sume la rândurile de mandate poştale achitate, respectiv mandate electronice achitate pe numele (…) (expeditor) în valoare de 16.400 de lei, pe numele (…) (expeditor) în valoare de 30.000 de lei, pentru diminuarea soldului scriptic din numerar din contul bănesc zilnic al unităţii pe care îl gestiona. Inculpatul ar fi folosit banii, spun procurorii, în interes personal, la jocurile de noroc.În primă instanţă, Judecătoria Constanţa a dispus condamnarea inculpatului la pedeapsa de un an de închisoare, cu suspendare, pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare. Mai mult, inculpatul a fost obligat să achite Companiei Naţionale Poşta Română SA suma de 26.632,48 de lei, cu titlu de daune materiale.Nemulţumiţi de decizia instanţei, reprezentanţii Companiei Naţionale Poşta Română SA au atacat hotărârea judecătoriei la Curtea de Apel Constanţa, instanţă care a admis acţiunea promovată. Pe cale de consecinţă, magistraţii au dispus obligarea inculpatului să plătească părţii civile amintite suma de 26.632,48 de lei, cu titlu de daune materiale, şi dobândă legală aferentă, în sumă de 20.003,30 de lei, calculată de la data comiterii faptei prejudiciabile şi până la data de 30.09.2017, precum şi în continuare, până la plata integrală a prejudiciului.