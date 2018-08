Lyric McHenry a fost gasita moarta pe trotuar! Vedeta de televiziune era insarcinata

Rares Bogdan, imagini șocante pe Facebook. Adevarul despre 10 august Rareș Bogdan a postat pe Facebook o serie de imagini dramatice în urma violențelor din 10 august de la mitingul diasporei. Citește mai departe...

O insula de PET-uri s-a format in mijlocul raului Olt: Poluarea nu a fost nici acum indepartata de Hidroelectrica O adevarata "insula" de PET-uri s-a format in mijlocul raului Olt, in zona barajului de acumulare de la Draganesti-Olt, in urma ploilor din ultima vreme. Poluarea nu a fost inca indepartata de Hidroelectrica, desi Garda de Mediu le-a impus acest lucru de mai bine de o luna.

Anunț important pentru toți șoferii Direcția Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, din cadrul MAI, a trimis un comunicat pentru Realitatea TV, în care anunță programul de lucru al instituției. Citește mai departe...

A fost prins evadatul de la Penitenciarul Pelendava - Craiova(VIDEO) Deținutul în vârstă de 26 de ani care, în urmă cu aproape o săptămână, evadase din Penitenciarul Pelendava, din apropierea Craiovei, a fost prins, miercuri dimineață. Citește mai departe...

Incredibil ce vehicul alimenta cu motorina la Rompetrol! Soferilor nu le-a venit sa creada Şoferii care au mers să alimenteze într-o staţie Rompetrol din judeţul Mureş, se pare că mai exact la Sighişoara, au rămas fără cuvinte când au văzut ce vehicul a tras la pompă. Galeria Foto. Citește mai departe...

Fifor iese la rampa: Anul Centenar va fi unul de referinta pentru Marina Militara Romana Ministrul Apărării, Mihai Fifor, a declarat miercuri că este în derulare procesul de selecţie a câştigătorului programul ...

Gestul disperat al lui El Chapo! Ce a facut cel mai mare traficant de droguri din lume! Joaquin Guzman, poreclit El Chapo, este cel mai mare traficant de droguri din lume. Mexicanul e încarcerat în America de aproape 2 ani, iar procesul sau e în plină desfășurare în New York, acolo unde acesta se află în spatele gratiilor.(CITEȘTE ȘI: A DIVORȚAT CĂTĂLIN MOROȘANU?! FILMARILE CARE VOR CUTREMURA SHOWBIZ-UL DIN ROMÂNIA) El Chapo a […] The post Gestul disperat al lui El Chapo! Ce a făcut cel mai mare traficant de droguri din lume! appeared first on Cancan.ro.

Cartarescu, atac devastator la adresa sefilor Jandarmeriei: sunt precum legionarii! Renumitul scriitor Mircea Cărtărescu, poate cel mai cunoscut autor român al momentului, îi desfiinţează pe şefii Jandarmeriei pentru felul în care au reacţionat după intervenţia violentă din 10 august. Citește mai departe...

Sponsorii privați ai evenimentelor și deplasarilor de stat in strainatate Ministerul Afacerilor Externe a beneficiat de sponsorizări din partea unor companii private, pentru acțiuni desfășurate ...