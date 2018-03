„M-am casatorit cu Laura, desi probabil nu trebuia sa o fac. Dupa trei ani, Laura a ramas gravida. In cea mai fericita zi, cineva a sunat la usa…”

S-au cunoscut la o sedinta cu parintii. El era profesor, iar ea mama unuia dintre elevii sai. Dupa ceva vreme, cei doi au inceput sa iasa impreuna.

Inca din prima clipa, cand l-a zarit, mama barbatului i-a spus ca o sa sufere mult din cauza acestei femei si l-a sfatuit sa nu se mai vada cu ea. In plus, aflase ca femeia fusese casatorita de doua ori si ca ultimul partener i-a fugit de acasa. De atunci, ar fi jurat sa se razbune, sa nu ierte niciun barbat.

„Doua luni mai tarziu, deveneam al patrulea sot al Laurei. Deveneam tatal vitreg a lui Marius, copilul lui de doisprezece ani si elevul meu. Am avut vreo trei ani minunati. Nu credeam ca exista pe lume om mai fericit. Laura era foarte atenta, iubitoare si incredibil de atragatoare. Ne iubeam mereu, nu ne mai saturam unul de celalalt. Abia asteptam sa ajungem acasa, ca sa facem dragoste. Iubirea noastra nu a fost umbrita deloc in acesti doi ani. Pana si mama parca se linistise, acceptase ideea ca m-am casatorit cu Laura, ca nu mai avea cum sa ma desparta de ea. Desi, uneori, mai venea acasa la noi si ma mai intepa. Spuneam ca au trecut doi ani de fericire cand s-a intamplat ceva ce n-am sa uit niciodata. Vorbeam la telefon cu Laura, cand am auzit soneria. Cand am deschis usa, in fata mea statea un barbat de vreo 35 de ani, imbracat ciudat.

– Sunt Victor, sotul Laurei, a zis facand inca un pas si intinzandu-mi mana. Am ramas masca. Normal ca nu ma asteptam ca unul dintre sotii Laurei sa-mi intre pe usa, fara macar sa ma anunte. (…)

– Uite de ce-am venit, a zis el. Cu siguranta ca nu stii adevarul. Laura, asa cum o stiu eu, nu ti-a spus o vorba. Ai intrebat-o unde pleaca in fiecare duminica dupa-amiaza?

Doamne, parca vorbea mama! Atunci mi-am adus aminte ca si ea ma intrebase acelasi lucru.

– Nu ai intrebat-o, vad asta in ochii tai. Ei, bine, vine la mine, la spital. Am avut grija de baiatul ei timp de sapte an si intr-o zi, pac, a venit boala asta, n-am mai putut sa respir decat cu aparate si m-am dus la spital. I-am redat libertatea Laurei dupa un an, am divortat, nu avea rost sa o leg de maini si de picioare. Trebuia sa aiba viata ei, sa fie libera. Am ramas internat, nu pentru ca as avea nevoie de spitalizare, dar pentru ca nu am unde sa ma duc, m-am obisnuit acolo.

Un an am trait in tensiune, totul era negru in jurul meu, nu mai era lumina din fiecare zi. Parca si ea se intuneca, lipsea din ce in ce mai mult de-acasa, ca si cum i-ar fi fost greu sa stea cu mine”, a povestit barbatul. In cele din urma, cei doi au divortat.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.