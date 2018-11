M-am indragostit de un barbat cu care ma inteleg de minune in pat. Intr-o zi, mi-a trimis un mesaj care m-a lasat fara cuvinte

Cand credem ca am gasit omul alaturi de care ne-am dori sa fim toata viata? Dar daca el nu ne raspunde la fel sentimentelor.

Este exact ce taieste tanara de 25 de ani. Femeia a scris specialistului in probleme relationale de la The Sun pentru a cere un sfat.

„Am 25 de ani si locuiesc cu tatal fiului meu de un an. El are 26. Suntem oarecum impreuna, dar am inceput sa fac dragoste cu alt tip. I-am spus ca m-am indragostit de el, dar el s-a intors la fosta lui iubita. Cand s-au despartit, am reinceput. Sentimentele mele pentru el au revenit si i-am trimis un mesaj ca sa-i spun asta, dar nu mi-a raspuns.

Apoi mi-a trimis un mesaj intrebandu-ma cand vreau sa ma ajute sa ma mut in noul meu apartament. L-am intrebat despre ce este vorba si mi-a trimis din nou mesaj: „Scuze, nume corect, dar fata gresita”.

Sunt atat de ranita. Imi doresc doar sa ma vrea, dar el nu e interesat”, a scris tanara.

