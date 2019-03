​M.Ap.N. a efectuat plata pentru achizitia rachetelor destinate sistemelor PATRIOT

”Achiziţia sistemului Patriot adaugă o capacitate defensivă esențială, menită să contribuie semnificativ la apărarea colectivă în cadrul NATO.

Prin acordul cu guvernul SUA, România cumpără cea mai recentă versiune de Patriot testată în luptă, sistemul PATRIOT PAC 3 + fiind cel mai recent model aflat în serviciu şi utilizat de armata S.U.A.

Cincisprezece țări se bazează pe sisteme Patriot pentru a-și proteja cetățenii și forțele armate, printre care se numără Statele Unite, Germania, Grecia, Olanda, Spania, Polonia și Suedia” au transmis reprezentanții MApN.

Ministerul Apărării Naționale a efectuat miercuri, 13 martie, plata pentru achiziția unui lot de rachete PAC-2 GEM-T destinate sistemelor sol-aer cu bătaie mare (HSAM) – PATRIOT, în valoare de 85.160.996 dolari.Plata a fost făcută după semnarea, în luna februarie a acestui an, a Amendamentul 3 al Scrisorii de Ofertă și Acceptare (Letter of Offer and Acceptance - LOA), informează MApN.Achiziția celor șapte sisteme de rachete sol-aer, patru pentru Forțele Aeriene și trei pentru Forțele Terestre, constituie, pentru țara noastră, un interes esenţial de securitate, având în vedere că, prin realizarea capabilităţii de apărare aeriană cu baza la sol, se asigură întărirea securităţii naţionale şi aliate. Acest demers contribuie, în mod semnificativ, la consolidarea Parteneriatului Strategic cu Statele Unite ale Americii.