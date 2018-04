„Ma intorceam de la serviciu, la ora 19:00, cu tramvaiul 11 din Bucuresti. Avusesem o zi lunga. Dupa vreo 2 statii, ridic ochii si vad un barbat cum se uita tinta catre mine…” Intamplator, au coborat la aceeasi statie din cartierul Rahova. Ce a urmat

tramvai google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); „M-am maritat cu baiatul din tramvai”. Suna ca o poveste, nu-i asa? Dar chiar este o poveste, o poveste adevarata, povestea mea. Iti vine sa crezi sau nu, eu chiar m-am maritat cu un baiat intalnit in tramvai. Nu iti imagina ca ne-am casatorit a doua zi, dar nici foarte mult timp nu a trecut pana la acest pas. Si daca tot am convenit ca este o poveste, hai sa ti-o spun de la inceput. Eu, Oana, tocmai suferisem o mare deceptie in dragoste, cum deseori se intampla la 20 si ceva de ani. El, Liviu, se despartise nu de foarte mult timp de o fata cu care avusese o relatie de doi ani. Amandoi ne intorceam de la serviciu, la ora 19:00, cu tramvaiul 11 din Bucuresti. Avusesem o zi lunga in redactie si ...