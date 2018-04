„Ma numesc Maximilian, am 41 de ani si sunt sofer de tir. Acum un an mi-aduc aminte ca ma uitam dintr-o parcare la copiii mei care deschideau niste cadouri. Atunci am inceput sa plang…”

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ma numesc Maximilian, am 41 de ani si sunt sofer de tir de 20 de ani. Am inceput cariera la 21 de ani cu ajutorul tatalui meu care mi-a cumparat un camion si o remorca personala. La inceput mi-a fost frica deoarece ma simteam de parca eram cu un picior in groapa deoarece este o meserie destul de periculoasa. Am inceput cariera cu curse in Romania deoarece imi era frica sa stau departe de casa… Viata ca sofer de tir este destul de diificila deoarece cand iti iei angajamentul de sofer nu prea o sa mai ai familie. O sa fii mai mereu departe de ea ca te mai prind sarbatorile prin parcari asteptand sa se termine pauza de 8 ore… Pe la varsta de 30 de ani am zis sa imi fac curaj si sa incerc cateva curse in strainatat ...