Macabru! Doi tineri au fost gasiti morti intr-un bar de Arad

Doi tineri din judetul Arad, in varsta de 23 de ani, au fost gasiti, miercuri dimineata, decedati, fiind impuscati, intr-un bar din localitatea aradeana Tarnova. Conform primelor informatii, cei doi au avut o relatie de concubinaj. Cadavrele au fost gasite de o cunostinta a uneia dintre victime, care a sunat la 112. Politistii si procurorii criminalisti au ajuns la fata locului si fac cercetari, potrivit news.ro. Conform unor surse din randul anchetatorilor, decedatii sunt o femeie si un barbat, ambii de 23 de ani, care au avut o relatie de concubinaj. Tanara lucra in barul in care a fost gasita moarta. Una dintre ipotezele luate in calcul de catre anchetatori este ca a fost vorba de o crima urmata de o sinucidere. Arma folosit ...