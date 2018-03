MACABRU! Ofiter DGA, gasit mort in casa de propria fiica! Politistii anchenteaza cazul ca o moarte suspecta

Ofiter DGA google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un ofiter al Directiei Generale Anticoruptie a fost gasit mort in casa de una dintre fiicele sale, potrivit Romania TV. Ofiterul DGA gasit mort avea 38 de ani, era casatorit si avea 3 copii. Barbatul lucra in cadrul DGA inca de la infiintarea institutiei si, potrivit primelor informatii, nu era cunoscut ca avand probleme de sanatate. Medicii de pe ambulanta au incercat sa-l resusciteze, insa fara succes. Politistii au deschis dosar de moarte suspecta. CITESTE SI: Socant! Criminalul din Brasov fusese condamnat la inchisoare inainte sa isi ucida familia. Ce crima a savarsit in trecut Omul de afaceri in varsta de 43 de ani s-a predat autoritatilor dupa ce a recunoscut ca si-a uc ...