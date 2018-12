Macabru! Seful de operatiuni al marinei din SUA a fost gasit mort

viceamiralul Scott Stearney google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Seful de operatiuni al US Navy in Orientul Mijlociu, viceamiralul Scott Stearney, a fost gasit mort in Bahrein sambata, a anuntat armata americana, adaugand ca pe moment nu este suspectata nicio pista criminala in acest caz, dar ca totusi a fost deschisa o ancheta, potrivit AFP. "In acest stadiu, nu suspectam niciun fel de act criminal", se mentioneaza intr-un comunicat oficial, care mai precizeaza ca marina americana si Ministerul de Interne din Bahrein coopereaza in cadrul acestei anchete. Oficiali din armata americana au declarat pentru canalul de televiziune CBS, sub rezerva anonimatului, ca decesul viceamiralului "arata ca o sinucidere". Viceamiralul Scott Stearney ...