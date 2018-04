Macel in China! Sapte elevi au fost injunghiati mortal! 

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un barbat inarmat cu un cutit a ucis vineri sapte elevi si a ranit alti 12 in timp ce acestia se indreptau spre casa, intr-o localitate din nordul Chinei, au declarat autoritatile locale, relateaza AFP. Barbatul a fost arestat si elevii raniti au primit ingrijiri medicale, a indicat pe site-ul sau departamentul pentru propaganda din regiunea Mizhi, provincia Shaanxi, fara a da alte detalii, scrie agerpres.ro. Varsta copiilor nu a fost specificata, insa in China elevii din gimnaziu au in general varsta cuprinsa intre 12 si 15 ani. Atacurile cu cutit nu sunt rare in aceasta tara. In februarie, un barbat inarmat cu un cutit a ucis o femeie si a ranit multe alte persoane intr-un centru comercial din Beijing. Anul trecut, un alt bar ...