Macel pe viata si pe moarte intre mai multi golani din lumea buna a Iasului! Iubita unuia dintre protagonisti, nevoita sa faca avort dupa scandal!

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Femeile care ii insoteau pe barbatii care ar fi inceput scandalul au fost desfigurate si lovite cu o brutalitate extrema • Una dintre ele a pierdut sarcina in momentul in care a fost nevoita sa faca mai multe radiografii dentare pentru ca i-a fost dislocata mandibula ca urmare a loviturilor primite • Medici au constatat ca radiografiile dentare au afectat dezvoltarea normala a fatului • In cazul celei de-a doua femei, golanii i-au smuls pur si simplu parul din cap • Protagonistul povestii este nimeni altul decat Radu Constantin Holban, barbatul care a agresat politistul de la mascati in clubul Skin • Anchetatorii au avut nevoie de peste patru ani ca sa rezolve acest dosar, desi probele erau clare ...