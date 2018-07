Macron, despre cazul Benalla: 'Responsabilul sunt eu' (deputati)

În cazul Benalla, "responsabilul sunt eu", a afirmat marţi preşedintele francez, Emmanuel Macron, în faţa deputaţilor majorităţii, arătând că a resimţit acţiunile din 1 mai ale colaboratorului său ca "o trădare", potrivit AFP. "(...) Dacă vor un responsabil, acesta este în faţa dumneavoastră. Să vină să-l caute. Răspund poporului francez", a declarat Macron în faţa parlamentarilor şi mai multor membri ai guvernului. Conform unui sondaj de marţi, 75% dintre francezi doresc ca preşedintele Emmanuel Macron să rupă tăcerea şi să reacţioneze public în cazul Alexandre Benalla. "Republica exemplară nu împiedică erorile. Dacă caută un responsabil, singurul responsabil sunt eu şi doar eu. Eu sunt cel care i-a acordat încredere lui Alexandre Benalla. Eu sunt cel care am confirmat sancţiunea", a continuat preşedintele, citat de parlamentari, în timp ce în ambele camere ale parlamentului francez sunt în curs comisii de anchetă. "Nimeni din cabinetul meu nu a fost vreodată scutit de respectarea legilor Republicii. Niciodată", a asigurat de asemenea Macron, conform unui ales. Pe subiectul Benalla, preşedintele francez a mai afirmat că nu uită "că a fost un militant foarte implicat pe timpul campaniei", dar spune că a resimţit acţiunile din 1 mai ale acestuia ca "o decepţie şi o trădare". Parchetul din Paris a anunţat duminică inculparea lui Benalla pentru violenţe împotriva protestatarilor, la manifestaţiile de 1 Mai, la care ceruse permisiunea să asiste împreună cu forţele de ordine, în calitate de observator. Alături de Benalla au fost acuzaţi şi puşi sub control judiciar alţi patru suspecţi, printre care Vincent Crase, angajat al partidului prezidenţial La République En Marche! (LREM). Ceilalţi trei inculpaţi sunt poliţişti care i-au transmis lui Benalla înregistrări ale camerelor de securitate; ei fuseseră deja suspendaţi pentru încălcarea secretului profesional. Alexandre Benalla, jandarm în rezervă, fost membru al forţelor de ordine în mandatul preşedintelui socialist Francois Hollande, a fost destituit din motive profesionale. Ulterior, a făcut parte din garda lui Macron în campania electorală, iar după victoria acestuia în alegeri, a ajuns adjunct al şefului de cabinet al preşedintelui. Pus sub acuzare după difuzarea unor imagini care-l arată lovind protestatari la manifestaţia antiguvernamentală de pe 1 mai, Alexandre Benalla, un apropiat al lui Macron, a fost arestat preventiv vineri, în timp ce preşedinţia a anunţat demiterea lui, în încercarea de a înăbuşi scandalul. Prezent ca 'observator' în dispozitivul poliţiei la acea manifestaţie, Alexandre Benalla, echipat cu o cască a forţelor de ordine, a agresat o tânără şi un tânăr. Preşedinţia franceză a aflat încă de a doua zi despre ce s-a întâmplat şi l-a suspendat pe Benalla pentru două săptămâni, dar nu a sesizat justiţia. Probabil că totul s-ar fi oprit aici dacă ziarul Le Monde nu ar fi publicat miercuri imaginile ce-l incriminează pe colaboratorul lui Macron, fapt ce a provocat un val de indignare. Trei anchete au fost deschise: judiciară, parlamentară şi administrativă. Premierul francez, Edouard Philippe, a apreciat marţi, într-o şedinţă a Adunării Naţionale, că în cazul Benalla este vorba de o "derivă individuală", şi nu de "o afacere de stat". În cursul după-amiezii de marţi, Comisia de anchetă a Adunării a chestionat un prim responsabil al Palatului Elysee, directorul de cabinet al lui Emmanuel Macron, Patrick Strzoda. "Am considerat că nu aveam destule elemente pentru a justifica" sesizarea justiţiei, a arătat acesta. Secretarul general al Palatului Elysee, Alexis Kohler, mâna dreaptă a şefului statului, va răspunde la rândul său joi întrebărilor Senatului. Totodată, preşedintele grupului LR (opoziţia de dreapta) din camera inferioară, Christian Jacob, a anunţat depunerea unei moţiuni de cenzură la adresa guvernului, probabil săptămâna viitoare, pentru ca acesta să dea explicaţii. AGERPRES/ (AS - autor: Vicenţiu Purcărea, editor online: Daniela Juncu)