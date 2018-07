Madalin Ionescu a spus adevarul despre starea lui de sanatate! Nici nu se mai poate ridica din pat: "Sunt praf"

Madalin Ionescu se simte rau si crede ca de vina este pepenele pe care l-a mancat in aceeasi zi.

Madalin Ionescu si sotia lui, Cristina Siscanu, au consumat amandoi pepene rosu cumparat din piata, dupa care au inceput sa se simta foarte rau. Fostul prezentator este aproape sigur ca fructul pe care l-au consumat este de vina, insa urmeaza sa se duca la un laborator pentru a analiza pepenele.



"Sunt praf !!! De cinci ore zac ! Varsaturi non stop ! Asta dupa ce am mancat dintr-un pepene achizitionat din piata ! Este incredibil ! Am ajuns sa mancam pepeni cu aroma de pepene ! Ce baga producatorii in ei ? Este a doua oara cand patesc asa ceva ! Prima data am crezut ca este o intamplare … Culmea, vanzatorii au fost diferiti , dar simptomele sunt aceleasi ! Acum imi este, insa, mult mai rau !…Nu am mancat nici macar o felie intreaga ! Autoritatile trebuie sa investigheze urgent “compozitia” acestor pepeni mari , dar foarte periculosi pentru sanatatea noastra ! Producatorii acestor lubenite sunt inconstienti ! Isi risca libertatea pentru o bruma de bani ! P.S. Si sotiei mele i s-a facut rau … Pepenii erau uriasi si provin din Ialomita … Asta mi-a spus vanzatoarea ( pe care o voi cauta dupa ce imi voi reveni ) . Inca ceva … Pentru ca nu vreau sa gresesc , va rog sa-mi spuneti unde gasesc un laborator de analiza a produselor agro-alimentare in zona Baneasa – Otopeni ? Vreau sa ma duc cu acest pepene la “control” ! Astazi am mancat doar pepene si doua bucati de branza – tot din piata . O voi analiza si pe aceea , desi persoana de la care am cumparat branza e de incredere … Achizitionez de ani de zile branza de la ea!", a scris Madalin Ionescu pe Instagram.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.