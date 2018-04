Madalin Ionescu, alaturi de tatal lui, in cele mai grele clipe: "Mi-am petrecut ultimele zile cu speranta ca va supravietui"

madalinionescucristinasiscanu

Madalin Ionescu a avut o ultima saptamana dificila, care l-a pus greu la incercare. Tatal lui a avut cateva probleme de sanatate serioase si a ajuns pe mainile medicilor.

Madalin Ionescu a stat cu el in permanenta, mai ales in momentele critice, atunci cand medicii preferau sa ramana rezervati.

Din fericire, tatal vedetei se simte acum mai bine, iar starea lui de sanatate a fost stabilizata, desi sansele de supravietuire erau minime.

"El este tatal meu ! Un om de o rara gentilete sufleteasca ... Mi-am petrecut ultimele sapte zile intre spitale , cu speranta ca va supravietui , ca nu va pierde lupta cu destinul ! Cand l-am adus cu salvarea de la Ramnicu-Valcea la Bucuresti nu stiam daca va exista un happy end ! Sansele erau mici ! In acest caz am reactionat ca o familie puternica, unita ! Dumnezeu ne-a ascultat rugaciunile ! Tata ne va mai privi o perioada cu ochii lui bleu , de o blandete nesfarsita ! Multumesc din suflet doamnei doctor Marcu Mihaela si echipei •medlife fara de care ... fara de care ... iertare , dar nu pot duce ideea pana la capat ! Ii multumesc din suflet doamnei Profesor -Doctor Luiza Spiru si personalului Clinicii Universitare de Geriatrie Gerontologie si Psihogeriatrie de la Spitalul de Urgenta Elias ! Fabulosi oameni cu o extraordinara caldura sufleteasca !

P.S. Stiti cine este tatal meu ? Unul din coordonatorii lucrarilor de constructie a celor mai importante hidrocentrale din nordul Moldovei pana in inima Ardealului ... Decorat inainte de 1989 pentru merite deosebite in munca , unul din eroii tacuti ai Romaniei ! Unul din eroii care si-au riscat de nenumarate ori propria viata pentru ca alte generatii sa traiasca mai bine decat generatia lui ! Unul din eroii care nu si-au cerut niciodata drepturile ! A facut totul din convingere , chiar daca tara nu i-a dat mai nimic in schimb!", a transmis Madalin Ionescu, pe retelele de socializare.

