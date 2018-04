Madalin Ionescu, clipe cumplite: „Mi-am petrecut ultimele zile intre spitale”

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Madalin Ionescu a trecut prin clipe cumplite, dupa ce tatal sau a ajuns de urgenta la spital. Prezentatorul TV l-a adus cu ambulanta de la Ramnicu-Valcea la Bucuresti, iar sansele erau destul de mici. Din fericire, tatal lui Madalin Ionescu este acum in stare buna. Acesta a postat o fotografie cu tatal sau, alaturi de un mesaj emotionant. “El este tatal meu! Un om de o rara gentilete sufleteasca. Mi-am petrecut ultimele sapte zile intre spitale, cu speranta ca va supravietui, ca nu va pierde lupta cu destinul! Cand l-am adus cu salvarea de la Ramnicu-Valcea la Bucuresti nu stiam daca va exista un happy end! Sansele erau mici! In acest caz am reactionat ca o familie puternica, unita! Dumnezeu ne-a ascultat rugaciun ...