Madalin Ionescu critica dur televiziunile din Romania dupa ce a parasit micul ecran: „O mediocritate impinsa la extrem”

Madalin Ionescu si Cristina Siscanu si fetita Petra

Madalin Ionescu s-a aratat foarte revoltat de ceea ce este transmis in prezent, in Romania, pe micul ecran. Fostul realizator si prezentator TV a criticat foarte dur programele de televiziune, in special emisiunile, din ziua de astazi.

Madalin Ionescu, in varsta de 48 de ani, a renuntat anul trecut la cariera sa din televiziune, iar acum priveste detasat aceasta lume, ba mai mult, ii evidentiaza defectele si lipsurile: „Bantuie un aer de prostie si de oboseala prin televiziunile din Romania… O grava criza de continut. Trist! Patronii cred ca sunt in vacanta prelungita… Emisiuni cenusii facute cu bani multi, productii pompoase pe care nu le mai poti urmari dupa prima editie pentru ca ai vazut tot, prezentatori de o mediocritate impinsa la extrem, tot felul de zerouri barate transformate in vedete tv peste noapte, rateuri uriase, show-uri anacronice, penibile, meschine, clisee nenumarate, subiecte fake si para fake, personaje expirate sau complet lipsite de carisma. Exceptand grupajele informative, in TV mai exista doar cateva productii: „iUmor”, „Asia Expres”, „Romanii au talent”, „Las fierbinti”, „Chefi la cutite”, „Ce spun romanii ?” si cam atat. Mai sunt vreo doua seriale, unul la Pro si altul la Antena. In rest… o vale a plangerii sau o mare comedie a neputintei. La Kanal D… „Puterea Dragostei” si poate ar mai fi ceva. In zona televiziunilor de stiri pe ici pe colo…viata… cu portia. Romania TV, Digi 24, oarecum B1… punct.” – a scris Madalin Ionescu pe conturile de socializare.

Madalin Ionescu a transmis, totodata, si ce previziuni sumbre au fost facute despre aceasta zona a televiziunii: „Multi telespectatori s-au refugiat in online si nu se mai uita la tv. Altfel… noroc ca exista Netflix ! Citeam „profetiile” unor futurologi celebri care anunta o mare schimbare in urmatorii ani. Cica prin 2035 televiziunea va deveni ruda saraca a Internetului. Germenii acestor transformari au aparut”, – a incheiat Madalin Ionescu.

Madalin Ionescu si jurnalista Cristina Siscanu sunt casatoriti de 8 ani si au impreuna o fetita, pe nume Petra, in varsta de 2 ani. Fostul prezentator TV a mai fost casatorit in trecut, iar in urma mariajului a devenit tatal a doi copii, Stefania, in varsta de 20 de ani, si Filip, 15 ani.

