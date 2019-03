Madalin Ionescu revine! Ce emisiune va prezenta: «Ieri am filmat aproape noua ore»

MADALIN

Recent, Madalin Ionescu le-a facut o mare bucurie fanilor anuntandu-i ca va reveni in fata lor si se pregateste de zor pentru asta!

A renuntat la televiziune cand a venit micuta Petra pe lume, dar acum este pregatit sa se intoarca, insa nu la TV asa cum credea toata lumea, ci online: „Inainte sa stropesc pomii… Poza in hainele bune!??? In alta ordine de idei, ieri am filmat aproape noua ore. A fost un maraton fascinant! Se apropie momentul reinceperii #madalinionescushow, iar pregatirile sunt intense. E o senzatie incredibila, cu atat mai mult cu cat sunt pe un traseu mult mai personalizat. „Liber, indraznet, influent !”. Sunt doar cateva caracteristici ale talk-show-ului meu, unul mult mai interactiv , mai aproape de oameni decat tot ce am realizat pana acum. In curand … Tineti-mi pumnii! ?”, i-a anuntat Madalin Ionescu pe fanii sai din mediul online.

Madalin Ionescu revine! Ce emisiune va prezenta

In urma cu mai bine de un an, prezentatorul TV de la ‘Wowbiz’ a luat decizia de a renunta la acest proiect important. Multi s-au intrebat de ce Madalin Ionescu a plecat de la Kanal D, iar acesta ne-a dezvaluit motivele care au dus la aceasta hotarare neasteptata. ‘Sunt adeptul adevarului. O astfel de decizie a avut in spate a avut o multime de ratiuni. M-am gandit ca dupa 17 ani am nevoie de o pauza. Aveam niste viziuni despre cum trebuie sa evolueze televiziunea, pe care nu am reusit sa le impun la acel moment. Nu am reusit sa determin o serie de factori sa inteleaga cam cum trebuie sa evolueze lucrurile si pentru ca nu credeam intr-un anumit mers al tabloidului. Eu m-am despartit de cei de la Kanal D in relatii foarte bune. Am muncit enorm. Cred ca am gresit din punctul acesta de vedere. E anormal sa muncesti acum. Cred ca trebuia sa gestionez altfel. Nu e normal ca un prezentator TV sa stea 12 ore la serviciu. Eram epuizat. Consideram ca meritam mult mai multi bani. Am avut discutii pe tema asta, dar daca era strict problema asta as fi negociat pana in panzele albe si as fi ramas acolo. Nu a fost nici macar o cearta cumplita. A fost un cumul de factori.’, a declarat Madalin Ionescu la ‘Interviurile VIVA!’.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.