Madalin Ionescu si-a cerut din nou nevasta in casatorie. Se pregatesc de reinnoirea juramintelor la 7 ani de la nunta

Fostul moderator TV Madalin Ionescu a cerut-o din nou in casatorie pe jurnalista Cristina Siscanu. Cei doi au cumparat verighete si se pregatesc de reinnoirea jurmanintelor, la sapte ani de la nunta lor.

Madalin Ionescu si partenera lui de viata, Cristina Siscanu, se pregatesc de un eveniment important din viata lor. Cei doi sarbatoresc sapte ani de casnicie si au decis sa-si reinnoiasca juramintele.

Fostul prezentator de televiziune si sotia lui jurnalista au mers la un magazin de bijuterii, de unde si-au achizitionat verighete. Madalin Ionescu a anuntat ca si-a cerut din nou nevasta in casatorie. la randul ei, Cristina Siscanu a marturisit ca este foarte bucuroasa ca va purta verigheta, dat fiind ca nu a mai purtat bijuterii de cand acestea i-au fost furate in momentul in care, in urma cu cativa ani, le-a fost sparta casa.

„Cum e sa-ti ceri din nou sotia de… sotie ? Ei bine … am comis-o' si ma simt minunat! Am achizitionat verighetele si un inel de logodna cu diamant, realmente superb! Mi-a luat ceva timp pana sa ma decid . Am trecut pragul mai multor case de bijuterii , unele cu renume international… Cristina a fost cu adevarat marcata de inelul de logodna, ceea ce pentru mine e perfect! Am vrut sa va impartasesc aceste randuri in speranta ca va veti bucura alaturi de noi !”, a precizat Madalin Ionescu.

„Din 2013 nu am mai purtat verigheta… mi-au fost furate toate bijuteriile cand ne-a fost sparta casa. A fost singura data cand mi-am dat jos verigheta si inelul de logodna… De atunci am tot zis sa ne facem alte verighete si nu am apucat pana acum cand ne-am hotarat sa ne reinnoim juramintele la 7 ani de la nunta. Astazi am fost si le-am luat! Sunt superbe! O sa vi le aratam in curand. Mai sunt cateva zile pana la eveniment… am emotii”, a anuntat Cristina Siscanu pe contul ei de socializare.

Madalin Ionescu este un cunoscut realizator si prezentator de televiziune, care de-a lungul anilor a moderat numeroase emisiuni de succes. Fostul prezentator de televiziune Madalin Ionescu este casatorit cu Cristina Siscanu. Aceasta este cea de-a doua casnicie a ex-moderatorului TV. Cei doi au impreuna o fetita, Petra. Din primul mariaj, Madalin Ionescu are doi copii: Stefania si Filip.

