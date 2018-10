Madalin Voicu, despre operațiile estetice ale Margheritei de la Clejani: „Urata! Și-a stricat fața!”

Ca in fiecare an, Noua Zeelanda a votat pasarea anului. Si a castigat un soi de porumbel betiv, cam nesigur pe miscarile sale din aceasta cauza, o zburatoare foarte amuzanta.

Oana Zăvoranu a băgat spaima în fanii ei cu un nou mesaj pe pagina sa de Facebook. Bruneta a făcut un apel la prietenii ei virtuali, în speranța că va găsi medicamentele de care are nevoie. „CUMPAR URGENT 2 pastile ( comprimate), de VIEKIRAX MEDICAMENT Astept cat de urgent , mesajele voastre Multumesc mult, Oana"