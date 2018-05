Madalina, fosta amanta a lui Kamara, pusa la punct de Mara Banica: "Nu fi obraznica, mucoaso!"

mara banica si madalina

Gabriela si Madalina il acuza pe Kamara ca a fost agresiv cu ele. Pentru a demonstra ca spun adevarul, cele doua au fost de acord sa sustina testul cu detectorul de minciuni. Gabriela l-a facut in aceasta seara, iar rezultatul a demonstrat ca aceasta nu minte.

Mara Banica, invitata in emisiunea "Xtra Night Show", i-a luat apararea lui Kamara, pe care il considera prietenul ei, astfel incat intre Gabriela, Madalina si Mara Banica a avut loc un mic conflict. Enervata de comentariile Madalinei, Mara Banica a rabufnit si a pus-o la punct pe fosta amanta a lui Kamara.

"Bravo mie ca am facut bani din videochat facand cartofi prajiti. Mi s-a intamplat o data sa fac cartofi prajiti si sa fac bani din asta... Eu nu am sarit la bataie la Kamara... hai ma Mara... l-am injurat foarte rau in situatia aia, cand ma tinea de gura. Eu am vanatai si pot sa scot certificat medico legal sa il dau eu in judecata pe Kamara...Nu vreu sa ma fac vedeta pe spatele lui Kamara..." a spus Madalina.

"Nu fi obraznica mucoaso... nu ma Mara... vezi ca eu nu am facut cartofi prajiti. Si o crima sa fi facut, eu ma duc sa il apar ca e prietenul meu. Imi spune Kamara ca sunt doua golanci care m-au facut, asta imi spune Kamara. Iti arat mesajele de la el. Mi-a spus asa: femeia asta a mers si la alte televiziuni si el a dat primul mesaj ca se astepta sa se duca ea. Cand vezi ca cineva face semne obscene, de ce te-ai mai dus? Daca ai vazut ca o bate pe prietena ta, de ce nu ai fugit?! Eu as fi luat copilul in brate si atunci el nu mai dadea...Vedeta nu o sa ajungi, se incheie scandalul asta si nu mai apari..." a declarat Mara Banica.

