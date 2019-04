Madalina Ghenea are un nou iubit. Cine este americanul milionar - FOTO

Madalina Ghenea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Madalina Ghenea, care s-a despartit de Matei Stratan, tatal fetitei sale, este acum impreuna cu un american milionar. Madalina Ghenea a fost surprinsa pe plaja din St. Barts alaturi de americanul milionar Vito Schnabel. Cei doi au fost vazuti in ipostaze amoroase, semn ca nu isi ascund relatia. Imaginile au fost dezvaluite de Daily Mail. Dezvaluiri uluitoare. Madalina Ghenea rupe tacerea despre relatiile cu fotbalisti celebri Vito Schnabel, in varsta de 32 de ani, s-a despartit recent de frumoasa acrita Amber Heard si este proprietar al unei celebre galerii care ii poarta numele, dar si fondator al Vito Schnabel Projects. Madalina Ghenea si Vito Schnabel au fost vazuti in timp ce se saruta ...