Madalina Pamfile este insarcinata in 7 luni! Vorbeste pentru prima data despre sarcina si sexul copilui: "Sunt un pic grasuta"

madalinapamfile1

O mega vedeta din Romania este insarcinata in 7 luni! Cu un trecut controversat, se pare ca acum este pregatita sa se aseze la casa ei si sa dea uitarii scandalurile din showbiz.

Este vorba despre Madalina Pamfile, care este insarcinata si care asteapta o fetita!

Despre Madalina Pamfile s-a scris inca din octombrie 2017 ca urmeaza sa devina mamica.

„Nu vreau sa apar la TV momentan, nu dau interviu cu nimeni. Sunt un pic grasuta. Da, sunt insarcinata. Sunt insarcinata in 7 luni. O sa am o fetita,” a declarat Madalina, pentru Antena Stars.

Madalina Pamfile a divortat in urma cu un an. La inceputul lui 2018, s-a afisat in mod oficial cu noul ei iubit, care a avut un rol important de jucat in alegerea vedetei de a vorbi, pentru prima data, despre sarcina.

