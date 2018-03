Madonna va regiza lungmetrajul "Taking Flight", bazat pe viata balerinei Michaela DePrince

Cântăreaţa americană Madonna va regiza pentru MGM filmul "Taking Flight", bazat pe viaţa balerinei Michaela DePrince, informează The Hollywood Reporter. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Filmul va fi adaptat după cartea "Fresh off the Boat", de Camilla Blackett, inspirată din memoriile "Taking Flight: From War Orphan to Star Ballerina" ale Michaelei DePrince şi ale Elaine DePrince, mama ei adoptivă. Povestea urmăreşte parcursul lui DePrince - de la viaţa de orfană din Sierra Leone măcinată de război până la momentul când a devenit o balerină faimoasă, în prezent prim-balerină a Dutch National Ballet. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); "Parcursul Michaelei rezonează foarte bine cu mine, pentru că amândouă suntem artiste şi activiste care înţeleg nenororcirile", a spus Madonna. "Avem o ocazie unică de a descoperi Sierra Leone şi de a permite Michaelei să fie vocea tuturor copiilor orfani cu care a crescut. Sunt onorată să aduc povestea ei pe ecran", a declarat Madonna într-un comunicat. Leslie Morgenstein şi Elysa Koplovitz Dutton vor produce pentru Alloy Entertainment, care lucrează cu MGM. Ben Pugh şi Guy Oseary vor fi şi ei producători. Jonathan Glickman şi Tabitha Shick vor supraveghea proiectul în numele studioului. Madonna şi-a făcut debutul regizoral în 2008 cu o comedie pe care a scris-o, "Filth and Wisdom". Ea a mai regizat şi a fost coscenarist al "W.E" (2011). Madonna, născută pe 16 august 1958, este cântăreaţă, actriţă, compozitoare şi producătoare americană, ale cărei discuri au fost vândute în peste 300 milioane de copii pe plan mondial. Supranumită ”r ...