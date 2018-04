MAE angajeaza prin concurs 13 specialisti, in contextul pregatirii si exercitarii Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene

„România va prelua, la 1 ianuarie 2019, pentru o perioadă de șase luni, Președinția Consiliului Uniunii Europene, un moment important pentru viitorul parcurs al țării noastre în cadrul proiectului comunitar. În acest context, Ministerul Afacerilor Externe își va mări echipa cu o serie de specialiști în domenii relevante, care îşi vor aduce aportul la pregătirea şi exercitarea mandatului. Abordăm acest proces de selecţie într-o manieră deschisă şi transparentă şi îi invităm pe toţi cei interesaţi să participe la redefinirea României în context european“, a declarat ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu.

Ministerul Afacerilor Externe, prin ministrul delegat pentru Afaceri Europene, a lansat un concurs pentru ocuparea, cu caracter temporar, a unui număr de 13 posturi prevăzute pentru funcții de execuție specifice în contextul procesului de pregătire a Președinției României la Consiliul Uniunii Europene din anul 2019.Posturile vor fi disponibile pe o perioadă determinată, până la 31 decembrie 2019, iar dosarele de înscriere la concurs vor putea fi depuse electronic, în perioada 19-28 aprilie 2018, prin intermediul formularului de înscriere care va fi disponibil pe pagina de internet a Ministerului Afacerilor Externe, la secțiunea „Cariere – Oportunități de angajare“.La concursul pentru ocuparea posturilor prevăzute pentru funcții de execuție specifice în Ministerul Afacerilor Externe, fiecare candidat trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: se bucură de toate drepturile politice și civile prevăzute în Constituția României, republicată, și în legile în vigoare; are cetățenia română; cunoaște limba română, scris și vorbit; are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; are capacitate deplină de exercițiu; îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor posturilor scoase la concurs; cunoaște cel puțin o limbă străină, potrivit cerințelor posturilor scoase la concurs; are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face‐o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.Posturile scoase la concurs în cadrul Ministerului Afacerilor Externe pentru ocuparea cu caracter temporar:Ø expert afaceri europene – 2 posturi;Ø specialist achiziții publice – 2 posturi;Ø specialist birou de presă – audio – video – 1 post;Ø specialist comunicare internațională – 1 post;Ø contabil – 1 post;Ø operator IT – 1 post;Ø specialist IT – web design – 1 post;Ø manager parc auto – 1 post;Ø responsabil patrimoniu – 1 post;Ø specialist protocol – 2 posturi.Toate informațiile referitoare la desfășurarea concursului se publică pe pagina de internet a Ministerului Afacerilor Externe, www.mae.ro<../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/M2T923K0/www.mae.ro>, la secțiunea „Cariere – Oportunități de angajare“, pe site-ul de prezentare a pregătirilor pentru preluarea Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene, www.romania2019.eu<../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/M2T923K0/www.mae.ro>, precum și la avizierul instituției.Formularul de înscriere va fi disponibil în perioada 19 - 28 aprilie 2018. Informații suplimentare pot fi solicitate, în perioada de înscriere, la Departamentul Resurse Umane, telefon 021-431.1717, în fiecare zi lucrătoare, în intervalul orar 11:00 – 15:00, ora României.