MAE anunta cod rosu de precipitatii in Spania. Intarziere de zboruri si trafic rutier ingreunat

China a reuşit în ultimele decenii, pe fondul scepticismului Occidentului, să schimbe modelul economic şi să devină o putere de rang mondial, comentează cotidianul The New York Times, subliniind că, acum, Beijingul încearcă să ajungă pe primul loc în pofida ostilităţii Washingtonului.

Compania privata Merlin Burrows a analizat ruinele acoperite de apa si expertii sustin ca e orasul mitic Atlantida, descris de Platon si devenit celebru in intreaga lume. Misterul civilizatiei din Atlantida a fascinat lumea academica de sute de ani. Acum, o echipa de experti sustine ca ruinele aflat ...

Comunismul este o afacere complicata, pentru ca, pe de o parte, a avut multi complici in Occident, iar pe de alta parte, a infestat societatile atat de profund, incat, astazi, in Romania inca mai e valida intrebarea daca nu cumva Securitatea a castigat partida. Nicaieri in lume, cu exceptia Rusiei, ...