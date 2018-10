MAE atentioneaza romanii care vor sa calatoreasca in Grecia asupra unui incendiu in insula Corfu

Vești bune pentru romani! Urmeaza o noua minivacanța Vești bune pentru bugetari! Se pare că la sfârşitul lunii noiembrie, românii vor avea parte de o nouă minivacanaţă. Este vorba despre trei zile libere consecutive, ca urmare a faptului că pe data de 30 noiembrie, care pică într-o vineri, se sărbătoreşte Sfântul Andrei, zi liberă conform Codului Muncii. La sfârșitul lunii noiembrie, românii se […] The post Vești bune pentru români! Urmează o nouă minivacanță appeared first on Cancan.ro.

Stare de urgența in SUA! Uraganul Michael va lovi Statele Unite: ““Fiti precauti si plecati. Puneti-va la adapost “ Un uragan de categoria a treia pe nume Michael se îndreaptă ameninţător spre Golful Mexic, cu vânt de 195 de kilometri pe oră şi valuri uriaşe. Furtuna ar trebui să ajungă pe uscat miercuri seară, ameninţând direct nord-vestul Floridei. Pe lângă Florida, este stare de urgenţă în zone din Georgia şi Alabama. Oficialii americani nu […] The post Stare de urgență în SUA! Uraganul Michael va lovi Statele Unite: ““Fiţi precauţi şi plecaţi. Puneţi-vă la adăpost “ appeared first on Cancan.ro.

Tudorel Toader le da cu flit șefilor din parchete! Anunța pe Facebook ca n-are timp sa se vada cu procurori Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, dă înapoi și anunță, pe pagina sa de Facebook, că nu va participa la întâlnirea cu ...

Un tanar din Vrancea a murit electrocutat dupa ce urcat pe un vagon de marfa sa-și faca un selfie Tragedie în județul Vrancea. Un tânăr de 22 de ani a murit după ce s-a urcat pe un vagon de marfă să-și facă un selfie împreună cu un prieten. Băiatul a murit electrocutat, iar însoțitorul său a supraviețuit, dar a suferit arsuri. Incidentul s-a produs în gara Focșani, miercuri în jurul orei 3.50. Un angajat […] The post Un tânăr din Vrancea a murit electrocutat după ce urcat pe un vagon de marfă să-și facă un selfie appeared first on Cancan.ro.

Zeci de percheziţii în Capitală şi alte judeţe, într-un dosar de contrabandă cu ţigări La această oră, polițiștii din Prahova și ai Direcției Operațiuni Speciale din cadrul I.G.P.R efectuează 31 de percheziții la persoane bănuite că ar face parte dintr-o grupare specializată în contrabandă cu țigări. 29 de persoane vor fi conduse la audieri.

Ionuț Jaguarul, in lacrimi inainte sa plece din nou la Exatlon! Ionuț Jaguarul a plecat din nou în Exatlon, în calitate de antrenor. Sportivul a vorbit cu mama lui înainte să plece în Republica Dominicană. Finalistul sezonului trecut a fost cooptat de producători pentru a apărea și în acest sezon. Înainte de a urca în avion, Ionuț Jaguarul a simțit un gol în suflet știind că […] The post Ionuț Jaguarul, în lacrimi înainte să plece din nou la Exatlon! appeared first on Cancan.ro.

Daniel Dragomir participa la o dezbatere privind reforma justitiei in Parlamentul European. Fostul ofiter SRI: Voi vorbi despre ascultari si protocoale În cadrul Parlamentului European, miercuri, va avea loc o dezbatere privind reforma justiţiei din România, la care vor participa fostul ofiţer SRI, Daniel Dragomir, consultantul politic american David Clark şi editorul EU Today Gary Cartwright.

Deficitul comercial a crescut cu 1,1 mld.euro în primele opt luni, după ce importurile au avansat cu 10,4%, iar exporturile cu 9,7% Exporturile au crescut în primele opt luni cu 9,7% , la 45 miliarde euro, iar importurile cu 10,4%, la 53,9 miliarde euro, rezultând un deficit al balanţei comerciale de 8,978 miliarde de euro, cu 1,1 milirde de euro mai mare decât în ianuarie-august 2017, a anunţat INS.

„The Special One” e chiar special: Suma URIASA cheltuita de Manchester United pe cazarea managerului Jose Mourinho Presa din Anglia a aflat cât o costă pe Manchester United să îi ofere lui Jose Mourinho confortul dorit. Tehnicianul portughez nu a vurt să stea într-o casă în Manchester, ci a preferat o cameră de hotel.