MAE – avertisment pentru romanii care merg cu mașina personala in Grecia. Sancțiuni dure pentru șoferii indisciplinați

Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află sau doresc să călătorească în Grecia cu privire la modificările aduse de noul Cod Rutier elen, privind sancțiunile și aplicarea acestora în cazul nerespectării prevederilor legale. MODIFICĂRI ADUSE CODULUI RUTIER AL REPUBLICII ELENE 1. Neutilizarea centurii de siguranță sau a căștii de protecție pentru motociclişti se