MAE avertizeaza romanii care vor sa mearga in Grecia: Va fi risc ridicat de incendii in mai multe regiuni

Parlamentarul european, Claudia Tapardel, a declarat la Antena 3 faptul ca isi aminteste o discutie privata din 2017 in ...

Pentru remedierea unei avarii la conducta de alimentare cu apa, cu diametrul de 500 mm de pe Soseaua Mangaliei, din municipiul Constanta, RAJA SA a fost nevoita sa intrerupa furnizarea apei potabile în această noapte, 22 spre 23 august 2018, in intervalul orar 22:20 - 01:00. Sunt afectati de l ...

Romania este tara care se imprumuta cel mai scump dintre toate statele UE, iar pragul de 5% randament pentru obligatiunile emise de stat a fost trecut in luna iulie.

După ce în ultima perioadă în spațiul mediatic s-au vehiculat mai multe zvonuri despre starea de sănătate precare a celui mai temut mafiot care, în urmă cu câțiva ani, a îndrăznit să pună pe capul procurorului general o recompensă de un milion de euro, partenera de viață a acestuia și cea care i-a dăruit acestuia […] Viață de împărat pentru temutul "Cap de Porc" la penitenciar: icre negre, somon și cameră intimă!