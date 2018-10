MAE decide soarta lui George Maior la sfarșitul lunii octombrie

Ministrul de externe, Teodor Meleşcanu, a declarat, vineri, că la acest moment, se face o evaluare a activităţii ambasadorului României la Washington, George Maior, iar, în cel mult trei săptămâni, va fi făcută o propunere preşedintelui Klaus Iohannis, care poate lua decizia privind o eventuală rechemare de la post a lui Maior, scrie News.ro. Meleşcanu The post MAE decide soarta lui George Maior la sfârșitul lunii octombrie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.