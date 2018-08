MAE il convoaca pe George Maior, dupa scrisoarea avocatului lui Donald Trump catre presedintele Klaus Iohannis

, ambasadorul României în SUA, este convocat pentru explicaţii în Centrala MAE, conform unui comunicat de presă al Ministerului de Externe. George Maior a comentat scrisoarea lui Rudolph Giuliani, pe care l-a caracterizat ca fiind un personaj "spumos", iar scrisoarea lui este "expresia unui lobby iniţiat de anumite forţe care sunt interesate de apărarea unor personaje de la noi care au avut probleme cu justiţia". George Maior a precizat că va răspunde "cu interes" convocării MAE.George Maior a dat un răspuns în care precizează că va răspunde convocării MAE. El a ţinut să precizeze că Rudolph Giuliani este "o persoană privată care nu are nicio calitate oficială în statul american".El spune că a apărat interesele României luând poziţia pe care a luat-o."Am luat act de comunicarea de presă emisă de Ministerul Afacerilor Externe cu privire la chemarea mea pentru a da explicaţii pe tema reacţiei pe care am avut-o în urma apariţiei în spaţiul public a unei scrisori atribuite unei persoane private din Statele Unite ale Americii. În acest sens, doresc să fac următoarele precizări:1. Voi răspunde cu interes şi deschidere convocării Centralei MAE unde voi oferi în mod detaliat toate explicaţiile care mi se vor solicita.2. În ceea ce priveşte comentariul meu pe marginea unei scrisori atribuite lui Rudolph Giuliani, precizez că cetăţeanul american amintit este o persoană privată care nu are nicio calitate oficială în statul american.3. În condiţiile în care toate poziţiile oficiale exprimate public de reprezentanţii Statelor Unite ale Americii în ultimii ani, inclusiv în cursul acestui an, au fost contrare spiritului şi sensului mesajelor din scrisoarea atribuită domnului Rudolph Giuliani, am considerat, cu bună credinţă, că este de datoria mea, în calitate de ambasador al României, să apăr reputaţia ţării noastre în faţa unor puncte de vedere incorecte.4. Referitor la ipoteza afectării relaţiilor bilaterale cu Statele Unite ale Americii, pentru o înţelegere corectă a substanţei relaţiilor excelente cu SUA pe care le-am construit de-a lungul timpului în folosul României, pun la dispoziţia opiniei publice scrisoarea pe care am primit-o anul trecut din partea actualului secretarului de stat Mike Pompeo, fost director al CIA, în care oficialul american remarca, printre altele, următoarele: parteneriatul extraordinar cu Statele Unite ale Americii şi conducerea excepţională pe care am asigurat-o în timpul mandatului de director al Serviciului Român de Informaţii; faptul că am avut un impact profund şi pozitiv asupra SRI şi am fost instrumental în dezvoltarea relaţiilor dintre serviciile româneşti şi americane care continuă să existe până în prezent; faptul că în timpul mandatului meu de director, SRI a devenit unul dintre cele mai profesioniste, moderne şi eficiente servicii de informaţii europene. Textul original al scrisorii în limba engleză este ataşat şi poate fi consultat integral", se arată în mesajul ambasadorului George Maior.Rudolph Giuliani, avocatul lui Donald Trump, fost procuror federal şi fost primar al oraşului New York, a transmis o scrisoare preşedintelui Klaus Iohannis şi altor oficiali români în care cere verificarea protocoalelor PG-SRI şi stoparea presiunilor asupra judecătorilor."Dragă domnule preşedinte Iohannis,Vă scriu ca să îmi exprim îngrijorarea în legătură cu prejudiciul continuu adus statului de drept în România, comis sub pretextul aplicării cu eficienţă a legii. Acest prejudiciu afectează negativ, în mod direct, cursul investiţiilor străine directe în România, deoarece niciun investitor raţional nu ar investi într-un loc în care domnia legii şi sistemul legal fac subiect al manipulării făcute de cei de la putere", se arată în scrisoarea lui Giuliani.Sursă: România TV