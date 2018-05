MAE, mesaj de Ziua Europei - Este momentul ca toti cetatenii europeni sa reflecteze la viitorul pe care il construim impreuna

Ministerul Afacerilor Externe a trasmis cu prilejul Zilei Europei că ”este momentul ca toți cetățenii europeni să sărbătorească împreună, să își arate respectul pentru istoria și valorile noastre comune, dar și să reflecteze la viitorul pe care îl construim împreună”.Redăm mai jos mesajul integral:”Sărbătorirea Zilei Europei reprezintă un moment prielnic pentru a ne reaminti modul în care viziunea și determinarea de a atinge un obiectiv comun au dat naștere capacității de a vindeca un continent sfâșiat de o conflagrație mondială. Ambițioasa Declarație lansată de Robert Schuman cu 68 de ani în urmă a pus bazele a ceea ce astăzi este Uniunea Europeană, un model de pace, democrație și respectare a drepturilor și libertăților fundamentale. Azi, 9 mai 2018, este momentul ca toți cetățenii europeni să sărbătorească împreună, să își arate respectul pentru istoria și valorile noastre comune, dar și să reflecteze la viitorul pe care îl construim împreună.”Ceea ce considerăm astăzi ca fiind realizări concrete ale proiectului european reprezintă rezultatul muncii depuse de vizionarii acestui proiect, care nu s-au descurajat în fața obstacolelor cu care s-au confruntat. Responsabilitatea care ne revine este de a apăra aceste realizări obținute în timp, de a rămâne fideli crezului şi valorilor fundamentale europene, de a păstra moștenirea comună și de a aborda viitorul nostru cu încredere în proiectul european.Acesta este în primul rând un proiect al solidarității - între statele membre, între cetățeni. Ca europeni, ne revine datoria de a ne păstra unitatea și coeziunea și de a coopera pentru a ne întări Uniunea. Este cel mai eficient răspuns comun pe care îl putem oferi problemelor prezentului, atât de natură internă, cât și externă.Provocările fără precedent cu care ne confruntăm la nivelul UE, acum, când viitorul Europei este intens dezbătut, reprezintă o expresie clară a complexității scenei globale actuale.Tocmai de aceea, principiile fundamentale și valorile UE, exprimate prin libertate, toleranță, demnitate, egalitate și solidaritate, servesc drept ancoră pentru puterea de atracţie pe care o exercită Uniunea Europenă.Funcționând ca pol de stabilitate în regiune, pentru România este esențială promovarea stabilității și prosperității în vecinătatea sa, mai ales prin intermediul Parteneriatului Estic. Angajamentul nostru exprimat în fața partenerilor din Est acționează drept catalizator puternic pentru stabilizare și modernizare, apropiindu-i astfel mai mult pe partenerii noștri de valorile și standardele europene. Avem datoria de a continua să îi susținem pe acest parcurs. Doar împreună vom reuși să fim mai puternici și mai prosperi.Atât la nivelul UE, cât și la nivel global, se resimte o nevoie acută de restabilire a legăturilor cu cetățenii. Suntem cu toții europeni și trebuie să sărbătorim împreună valorile și principiile comune care ne-au ținut uniți timp de decenii.Cetățenii români continuă să sprijine cu tărie Uniunea Europeană și înțeleg pe deplin faptul că poziția de membru al UE are o importanţă majoră în asigurarea unei dezvoltări economice și sociale durabile.În acest an ne uităm cu mândrie spre trecut și sărbătorim Centenarul Marii Unirii. Pentru a-și onora înaintașii care au făcut posibil acest moment istoric relevant, România își va reafirma rolul de actor pro-european credibil și determinat, va continua să contribuie în mod activ la dezvoltarea politicilor noastre comune în beneficiul cetățenilor și va rămâne puternic implicată în procesul de întărire a Uniunii Europene și de reafirmare a rolului pe care aceasta îl joacă pe scena internațională.Anul viitor, începând cu 1 ianuarie 2019, pentru șase luni, România va deține pentru prima oară în istoria sa președinția rotativă a Consiliului UE. Responsabilitatea care ne va reveni în impulsionarea agendei europene reprezintă o oportunitate extraordinară pentru țara noastră de a-și demonstra poziția fermă în sprijinul proiectului european și de a-și aduce o contribuție de substanță la eforturile generale de consolidare a Uniunii Europene.Președinția română a Consiliului Uniunii Europene are ca obiectiv concentrarea cu succes a eforturilor în direcția unei Europe mai unite, mai coezive, mai sigure și mai relevante pe plan global, pe baza valorilor comune pe care le împărtășim cu toții. Pe parcursul mandatului său, România va promova o Uniune Europeană capabilă să proiecteze mai multă stabilitate, democrație și prosperitate în vecinătatea sa. Continuarea politicii de extindere și îmbunătățirea acțiunii Uniunii Europene în vecinătatea estică trebuie să rămână repere esențiale ale acțiunii externe a UE.De Ziua Europei mesajul nostru constant este unul de unitate și încredere în Uniunea Europeană. Rămânem dedicați ideii de a acționa ca susținători fermi ai acestui proiect care reprezintă garanția unui viitor comun, pașnic și prosper în Europa.La mulți ani, România! La mulți ani, Europa!”