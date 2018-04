MAE rus, reacție FULGER dupa avertismentul lui Trump

Distribuie Tweet Facebook E-mail Surpriza mare la "Ferma Vedetelor". Pentru prima data in istoria concursului, marele premiu de 50.000 de euro este castigat de o femeie. Numele castigatorului de luna viitoare a fost aflat s ...

Cu toţii ştim că urzicile sunt extrem de sănătoase şi că ele conţin multe vitamine (A, B2, C, K), un număr mare de amnioacizi, saruri minerale (calciu, magneziu, fier, siliciu, etc), substanţe proteice, acid pantoteic, acid folic, amine, cetone, etc. Citește mai departe...