MAE: Un diplomat roman acreditat in Rusia a fost declarat persona non grata de Federația Rusa

MAE a confirmat că un diplomat român acreditat în Rusia a fost declarat „persona non grata", după o măsură similară adoptată de ţara noastră în semn de solidaritate cu Marea Britanie în cazul atacului de la Salisbury. „Ministerul Afacerilor Externe confirmă declararea de către Federația Rusă persona non grata a unui diplomat român acreditat în Rusia, după o măsură similară adoptată de țara noastră în spirit de solidaritate cu Marea Britanie, în cazul atacului de la Salisbury. MAE reiterează poziția sa de condamnare a oricăror acțiuni care amenință securitatea colectivă și dreptul internațional", arată un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe. Diplomatul român are la dispoziție o săptămână să părăsească teritoriul Federației Ruse. Aurelia Apostol,