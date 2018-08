Maestru Victor Rebengiuc atac NECRUTATOR la adresa PENALILOR din Romania: „AU IMPARTIT Romania in doua pentru ca le e frica de …”

Victor Rebengiuc

Victor Rebengiuc a avut un mesaj necrutator la adresa politicienilor care au probleme in justitie si care isi folosesc puterea politica pentru a scapa de ele. In viziunea marelul actor, prin actiunile lor politicienii au impartit Romania, victime ale incopetentei fiind toti romanii.

„Imi pare rau de ce se intampla azi si cei responsabili nu raspund. Au impartit Romania in doua pentru ca le e frica de puscarie. Pai sa desfiinteze puscariile, dar sa ne lase pe noi in pace. Se si lauda ca au votul popular, ei se considera mai presus de orice critica. Asta e… stim ce se intampla si poate Dumnezeu sa ne ajute. Pe cine sa iubesc ca tara? Pe Romania o iubesc pentru ca m-am nascut aici, asta e, ca probabil daca ma nasteam in America o iubeam pe America… sau poate orice alta tara.”, a spus actorul.

Intrebat de ce nu a ales sa plece din tara asa cum au facut-o si altii, acesta a replicat ca a vrut sa faca cariera.

”Pai nu am facut-o… poate as fi facut-o daca aveam alta profesie, dar nu am facut-o pentru ca nu puteam sa imi fac profesia in alta tara. Si nu e din cauza limbii… Am avut colegi care au plecat si nu au facut performanta. Probabil sa aiba o pensie putin mai mare decat a mea, clar, dar nu au facut cariera.”, a concluzionat Victor Rebengiuc.

