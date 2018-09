Maestrul bucatar Jamie Oliver a IMOBILIZAT un hot care a incercat sa ii sparga casa

Dragnea, despre amnistie și oamenii nevinovați abuzați cu protocoalele secrete Liderul PSD a vorbit, duminică seara, la Antena 3, despre intențiile legislative referitoare la amnistie și despre soluțiile juridice care există. „Ideea nu e o iluzie juridică, ca să discutăm tranşant”, a subliniat Liviu Dragnea. „Se vorbeşte de mult timp despre a se găsi un pachet de soluţii să se ...

Cum s-a imbracat Carmen Iohannis in prima zi de școala! Șoția președintelui a preluat o noua generație de elevi. FOTO Carmen Iohannis, soția președintelui Klaus Iohannis, a preluat, luni, o nouă generație de elevi care încep liceul la Colegiul "Gheorghe Lazăr" din Sibiu, după ce, vara aceasta, elevii pentru care era dirigintă au absolvit. Soția președintelui Klaus Iohannis, Carmen, a sosit la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr" unde predă limba engleză și a intrat direct în […]

Dragnea explica ce s-a intamplat in și dupa 10 august Președintele PSD, Liviu Dragnea, a adus lămuriri pe seama a ceea ce s-a întâmplat în 10 august, la protestele violente, dar și ce a urmat după, în plan politic. „A apărut o supărare cu doamna Dan”, a spus Dragnea, subliniind că „nu poţi să vii cu argumente insuficiente ca să ceri demisia ministrului ...

Ponta, lovitura dura pentru Dragnea: ce imagine a publicat pe Facebook FOTO Fostul premier Victor Ponta a publicat duminică seară pe contul său de Facebook o fotografie în care preşedintele PSD, L ...

FOTO. Marian Vlase a fost inmormantat! Cuvintele cutremuratoare rostite de tatal sau: „In viața mea nu o sa mai…" Marian Vlase, tânărul care a murit înecat în apele mării, a fost înmormântat la Pungești. Sute de oameni l-au condus pe ultimul drum. Costică, tatăl băiatului, a avut o serie de mărturii cutremurătoare. De asemenea, în ziua în care și-a îngropat fiul, poștașul a ținut să transmită un mesaj tuturor părinților. "Nu fiți duri cu […]

Taraboiul din PSD. Silviu Manastire, verdict spinos: Confruntarea finala se apropie! Jurnalistul de investigații Silviu Mănăstire, într-un editorial publicat în Românialiberă.ro, tranșează situația din int ...

Surpriza pe piața monetara! Ce s-a intamplat cu indicele ROBOR in prima zi de școala Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a coborât luni la nivelul de 3,11%, de la nivelul de 3,12% înregistrat vineri, informează Banca Naţională a României (BNR). În schimb, indicele ROBOR la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare lei […]

Un fost proprietar al fermei din Braila avanseaza o ipoteza SOCANTA: Cred ca este vorba despre o mana criminala/ Ce spun pompierii Gheorghe Caruz, fostul proprietar al fermei de la Ticihileşti, judeţul Brăila, crede că încendiul izbucnit luni dimineaţă în interiorul compexului de porci a fost provocat de o mână criminală. Varianta lui Caruz nu este, însă, susţinută de pompierii brăileni, iar poliţiştii au deschis dosar penal.

Doi deputati PNL propun majorarea cu pana la 80% a ALOCATIILOR pentru copii, de la 1 ianuarie 2019 Doi deputaţi PNL au depus o propunere legislativă pentru majorarea alocaţiilor pentru copii în sensul în care de la 1 ianuarie 2019 copiii cu vârsta de până în doi ani vor primi o alocaţie lunară de 300 de lei, în timp ce alocaţia copiilor cu vârsta de 2-18 ani va fi de 150 lei pe lună.