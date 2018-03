Maestrul Florin Calinescu, despre dramele care i-au marcat existenta: „Mi-am pierdut jumatate din familie. Nu sunt AROGANT, sunt doar…”

Florin Calinescu

In urma cu 6 ani, cu numai sapte zile inainte de aniversarea zilei de nastere a omului de televiziune Florin Calinescu, acesta a primit o lovitura de-a dreptul devastatoare: Luca, fiul sau in varsta de numai 24 de ani, a ales sa isi puna capat zilelor in Praga, unde lucra la productia unui scurtmetraj, in urma unei depresii grave.

Luca este fiul cel mic al lui Florin Calinescu, iar acesta a ales sa isi sfarseasca viata in camera unui hotel din Praga, loc in care se afla cel mai important proiect al sau cinematografic. Tanarul in varsta de 24 de ani studiase cinematografia la “John Moores University”, din Liverpool. Acesta suferea de o depresie grava.

In urma mai multor presupuneri in legatura cu decesul baiatului, dintre care nu au lipsit nici consumul de droguri ori de alcool, autopsia medicilor a stabilit clar faptul ca Luca nu consumase nici un fel de substante precum drogurile sau alcoolul, inainte de a isi lua viata.

Conform declaratiilor celor apropiati, Luca Calinescu urma un tratament pe baza de antidepresive, dupa ce a cazut in depresie in urma mortii mamei lui. Din acel moment, Luca, in varsta de 17 ani pe atunci, a inceput sa urmeze tratamentul.

Tatal lor si-a dedicat intreaga viata din acel moment cresterii celor doi copii ai lui, pe care i-a trimis sa studieze la Liverpool. Cand le facea vizite acestora, mergea cu masina deoarece sustinea ca are rau de avion, insa apropiatii contrazic aceasta afirmatie, spunand ca el se gandea ca sa nu i se intample ceva pe parcursul zborullui, astfel incat baietii lui sa ramana si fara tatal lor.

Calinescu mai are un fiu, Petru, care este baiatul cel mare al familiei si care are o cariera muzicala infloritoare la Londra, unde a absolvit cu succes scoala de muzica infiintata de fostul component al trupei “The Beatles”, Paul McCarntney.

Sotia lui Florin Calinescu, isi trata copiii precum niste oameni maturi.

Regretata sotie a realizatorului TV si actorului Florin Calinescu, era genul de sotie care se preocupa de educatia copiilor ei, pe care ii trata precum ii trata pe adulti.

Dragos Mostenescu, fostul coleg al lui Florin, spune despre aceasta ca era o persoana deosebita. Nu spune asta doar datorita faptului ca despre persoanele care au decedat trebuiesc spuse vorbe frumoase, ci deoarece chiar asa era. In cele cateva minute in care a avut ocazia sa discute cu ea, a realizat ca este genul de persoana vesela, sociabila si volubila, avand simtul umorului bine dezvoltat. In timpul petrecut la studio, ea a reusit sa nu para un intrus, ci o reala prietena de-a celor de acolo. De asemenea, acesta tine minte cum odata ea a mers acolo cu copiii ei, de care era extraordinar de atasata si pe care ii trata precum niste oameni maturi, prietenii ei.

Timp de 10 ani, Florin Calinescu si-a pierdut sotia, fiul si parintii.

Nenorocirile din viata lui au inceput in anul 2005, cand sotia acestuia s-a stins din viata. Ea era bolnava de cancer la gat, decedand exact in ziua in care implinea 47 de ani de viata si 27 de ani de la casatorie. Actorul nu se dezlipea de trupul neinsufletit al sotiei sale, care a fost depus la Cimitirul Cernica, timp de trei zile, perioada in care a refuzat sa manance si a ales sa doarma intr-un microbuz aflat in incinta cimitirului, unde urma sa fie ingropata si sotia sa.

Pentru o buna perioada de timp, omul de televiziune a ales sa se retraga din viata publica, iar tocmai cand se zvonea ca urmeaza sa apara din nou pe ecranele televizoarelor, a avut loc o noua nenorocire. Parintii lui Florin Calinescu au incetat din viata, ambii rapusi de cancer, la o distanta de numai doua luni.

Ultima tragedia a lui a avut loc in anul 2012, cand fiul sau mai mic, pe nume Luca, a ales sa se sinucida. Tanarul avea numai 24 de ani cand a decis sa isi puna capat zilelor, suferind, se pare, de o depresie grava. Pe langa Luca, Florin Calinescu a mai pierdut un copil, fiind vorba despre fetita lui care a decedat la numai cinci luni, in urma cu multi ani, datorita unei boli incurabile.

Dupa o lunga perioada de absenta, abia la 3 ani de la decesul lui Luca, Florin Calinescu a revenit in atentia publicului. De atunci, acesta a ales sa apara din nou pe postul de televiziune ProTV, ca si jurat la emisiunile “Uite cine danseaza” si “Romanii au talent”.

In februarie, anul 2012, a declarat: ”Nu sunt arogant, sunt doar obosit. Mi-am pierdut jumatate din familie . Nu e usor sa fii si mama si tata. Ca sa faci umor iti trebuie o anumita relaxare. Mi-au trebuit cativa ani ca sa ma ocup de copii sa-i fac mari”.

Florin Calinescu a ales sa se intoarca la munca doar ca sa nu innebuneasca de durere.

