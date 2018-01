Maestrul Lazar Silviu Iordache: Singurul om din Europa care bate cuie cu capul preda Tae Chun Do la Constanta (galerie foto + video)

O singură lovitură de mână!

Teste dure

Practică Tae Chun Do și o femeie de 52 de ani

În vârstă de numai 25 de ani și practicant de arte marțiale de la opt ani, Lazăr Silviu Iordache este din Fetești, iar timp de două zile pe săptămână, sâmbăta și duminica, predă la Constanța, din 2014, Tae Chun Do, o artă marțială bazată pe autoapărare. Pe lângă antrenamentele care se desfășoară la Casa de Cultură, Lazăr Silviu Iordache este dedicat și recordurilor sale: bate cuie cu capul și cu mâna (fără a se răni). În plus, reușește să ia, cu o singură lovitură de mână, gâtul mai multor sticle așezate una lângă alta (restul sticlei rămânând intact), după cum sparge, tot dintr-o lovitură, plăci din diferite materiale puse una peste alta. Și altele.„De mic fac spargeri de obiecte dure (cărămizi, BCA, țigle, orice). Bătutul cuielor cu mâna o făceam și la vârste mici, dar nu la performanțele de acum. În plus, mă răneam. De vreun an însă, reușesc să le fac chiar foarte bine. În România, mai e un bărbat care bate cuie cu mâna, însă din mai multe lovituri și protejându-se cu o batistă. Eu bat cuiul dintr-o singură lovitură și fără a pune nimic pe mână. E ceva unic în România din acest punct de vedere“, a declarat Lazăr Silviu Iordache.Acesta a început să facă testul bătutului cuiului cu capul de anul trecut. „Nu mai există niciun european care să facă așa ceva. Iar la nivel mondial mai sunt doi americani. Sunt sigur însă că se practică aceasta și în templele shaolin sau în orice templu de arte marțiale, dar în Europa nu mai există altcineva. Ca și la mână, nu am folosit un prosop sau o batistă, care să protejeze. M-am bandajat doar cu scotch. Iar în afară că m-am zgâriat puțin la cap, dar fără a mă răni, nu am avut nimic. Testele acestea dure nu fac parte însă din arta marțială pe care o predau. Practicanții nu sunt obligați să facă așa ceva. În afară de bătutul cuielor, fac și spargeri, cu tot ce înseamnă obiect dur“, a mai spus Lazăr Silviu Iordache.Recordmanul a punctat că Tae Chun Do este un sistem de autoapărare în care practicanții învață prin metode speciale de antrenament cum să își cunoască limitele, cum să își dezvolte puterile interioare și, nu în ultimul rând, cum să se apere într-o situație reală întâlnită în viața de zi cu zi.„Arta marțială Tae Chun Do, care, la ora actuală, se practică în zece țări străine, este inventată de mine. Antrenamentele le țin la Constanța, sâmbăta și duminica, patru ore pe săptămână. A fost deschisă o sală și la Fetești, dar momentan nu mai e disponibilă, fiind în renovare. La Casa de Cultură, avem în jur de 15 practicanți de Tae Chun Do, de toate vârstele. Am avut și copii de trei ani, iar cea mai vârstnică persoană este o femeie de 52 de ani. Eu dețin centura neagră în mai multe stiluri de arte marțiale, Taekwondo, Hapkido, Kung Fu, Tang Soo Do sau Hwa Rang Do“, a precizat Lazăr Silviu Iordache.