Magda Vasiliu: „Așa zisa emancipare a femeii a distrus practic femeia”

ShareTweet Jurnalista Magda Vasiliu critică emanciparea femeii, care nu face decât să o distrugă. Magda Vasiliu face o analiză rațională a femeii de ieri și de azi, mereu pe fugă, mereu în contratimp. „Stiu ca voi fi mancata de vie de feministe, dar nu ma pot abtine. 8 Martie a fost prilejul perfect pentru tot felul de proteste. Femeile se plang ca sunt mai prost platite decat barbatii, ca nu au acces la aceleasi joburi, ca sunt, pe scurt, discriminate etc ..Tot ieri, zeci de persoane evocau cu nostalgie si regret scene din copilarie in care mama parea sau poate chiar era centrul universului….Asa zisa emancipare a femeii a distrus practic femeia…Bunicile, strabunicile noastre traiau pana la 80-90 de ani, erau casnice, cresteau copii, schimbau retete, mergeau la teatru, la opera, pictau, gateau pentru mese memorabile cu prietenii, planificau vacante, se coafau constant, purtau ciorapi de matase cu dunga, port-jartier si pantofi cu toc…aveau timp sa culeaga levantica si s o puna in sifonier printre rufe…la fel cum aveau timp sa intinda la uscat flori de tei ., citeau, scriau…nu erau asa „emancipate ” ca noi care nu mai iesim din blugi, nu mai purtam tocuri, facem un dus in graba, mancam de la fast food, ne intindem parul cu placa (altceva oricum n am sti sa facem)cu prietenii ne vedem rar si atunci cand ne vedem comandam mancare….suntem vesnic alergate, obosite, satule de tot si de toate.. Si asta pentru ca am fost proaste…Cand am vrut cariere, joburi etc trebuia sa ne asiguram ca barbatii pot si vor sa gateasca, sa spele, sa calce etc. Nu ne am asigurat si ne am trezit cu toate pe cap.. Daca pe noi ne invatau bunicile/mamele sa gatim, pe copiii de azi parintii ii duc la cursuri de gatit. Cine dracu mai are timp sa i invete? Strabunicile si bunicile noastre aveau tihna , linistea mentala de a crea oameni, caractere…noi, in graba, mereu pe fuga, mereu in contratimp de vreo 30 de ani incoace, cream doar indivizi…asa ca, nu stiu cum o fi mai bine…..”, a scris Vasiliu pe pagina de Facebook. Mădălina Stoica, ShareTweet